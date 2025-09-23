Al horno: Majul adelantó cuántos dólares le va a prestar el Tesoro de Estados Unidos a Milei.

El periodista Luis Majul sorprendió a todos al adelantar cuánto dinero podría prestarle el Tesoro de Estados Unidos al gobierno de Javier Milei. Qué dijo Majul en La Nación Más.

"Cuando se preguntan cuánta plata está dispuesto a prestar el Tesoro, ¿sabés cuál es la respuesta? Me la acaban de dar desde altísimas fuentes del Gobierno: toda la que se necesite", sentenció Majul al dar la información.

Luego, continuó: "Toda la que se necesite. Viste que hablaban de 30.000 millones de dólares, que es una exageración para mí. Toda la que se necesite para que la situación cambiaria se normalice".

Además, Luis Majul reveló que habló "con el presidente Milei" el domingo "a las 10 de la mañana". Cuando comenzó a hablar sobre el contenido de la conversación, contó: "Lo primero que me dijo es 'vamos a pagar la deuda, durante mi gobierno Argentina no va a defaultear y vamos a pagar la deuda'".

El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos: se reunirá con Trump.

Qué agregó Cristina Pérez a la información de Majul

Cristina Pérez, periodista de La Nación Más y pareja del ministro de Defensa, Luis Petri, acotó: "Esa respuesta indefinida también es una respuesta como para poner una carta fuerte en la mesa, como para que el otro diga 'che, ¿qué tenés ahí?'. En realidad creo que hay realmente un shock de expectativas". Asimismo, apuntó contra la oposición, por las críticas a la nueva toma de deuda del gobierno de Javier Milei, que ya se endeudó fuertemente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en abril: "¿Sabés qué querían, Luis? Querían hacer caer a Milei en un cepo".