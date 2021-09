Luciano Castro explotó tras separarse de Sabrina Rojas: "No tengo tiempo"

El actor se sinceró en diálogo con un periodista y reveló cómo atraviesa este momento. Sabrina Rojas y Luciano Castro se casaron en 2016.

Luciano Castro rompió el silencio tras el escándalo que se desató por su separación de la modelo Sabrina Rojas, quien expresó resonantes declaraciones en algunas entrevistas. El actor se sinceró en diálogo con un conductor de televisión y habló sobre cómo quedó su relación con su ex y cómo lleva la nueva dinámica familiar.

“Luciano actualmente está grabando la tira de Telefe, está trabajando mucho. Me dijo un par de cosas que me sorprendieron, entre ellas, que se alegraba de tener trabajo, más allá de lo económico, porque ‘el año pasado estábamos en la cocina viéndonos las caras’. Con lo cual, evidentemente, todo el período de pandemia afectó a la pareja, como en muchos otros casos”, lanzó el periodista Adrián Pallares en Intrusos, después de haber mantenido una conversación con Luciano Castro.

Pallares reveló que el actor se encuentra en una etapa donde el trabajo es el foco: “Estoy con proyectos para el año que viene. ‘Cruzá los dedos por mí’, me dijo, porque está esperanzado en que el año que viene haya también trabajo y bueno. Él desde hace años que tiene protagónicos. Labura y son de esos que tienen muchos éxitos en sus espaldas, muy taquillero”.

“Le pregunté cómo estaba y por suerte me dijo que bien: ‘Laburo todo el día. Llego a mi casa a las 11 de la noche. La verdad que no tengo tiempo para ningún tipo de distracción’. Pero me prometió que cuando se hiciera un bache iba a venir a Intrusos”, continuó el periodista y concluyó con información sobre cómo Castro transitó el coronavirus: “También hablamos del tema del covid, él lo tuvo. Lo pasó bien, la llevó. Pero bueno, ahora está adelantando grabaciones por esas suspensiones que tuvo”.

Las impensadas revelaciones de Sabrina Rojas tras su separación de Luciano Castro

En una reciente entrevista con Jey Mammón, Sabrina Rojas habló sobre sus comportamientos en sus relaciones amorosas. “¿El poliamor es la previa del divorcio?", le preguntó el conductor y ella respondió: “Depende. Si te cabe, no. Si no te cabe, sí. Para mí el poliamor no va. Para mí lo prohibido tiene mucho más sabor que decir 'ya vengo, me voy con otro'".

Ante una consulta de Mammón sobre si había sido infiel en el pasado, Rojas enunció: “Sí. No sé si mucho, pero todos hemos sido infieles. Me han sido y he sido. Es la vida misma. Me han cachado y ha pasado... La vida misma".