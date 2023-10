Lourdes Sánchez expuso lo peor de Coti Romero en LAM: "En la cara"

La famosa bailarina apuntó contra la exparticipante de Gran Hermano y expuso su peor faceta. El descargo de Lourdes Sánchez contra Coti Romero.

La guerra entre Lourdes Sánchez y Coti Romero no para de crecer. Las participantes del Bailando 2023 llevan una gran enemistad desde que arrancó el programa. Sin embargo, en las últimas horas, la esposa de Pablo "El Chato" Prada cargó con todo contra la correntina de 21 años.

Interceptada por móvil de LAM, Sánchez habló de la provocación de Coti al llevar una vaca de peluche al ciclo con el nombre de Lourdes, y fue letal. "A mi me gustaría que acá esté Coti. ¿Se animará? Que me diga todo en la cara, porque hay un montón de cosas que no estaría entendiendo", empezó la bailarina frente a la cámara donde también estaba Romina Uhrig.

En este marco, Romina destacó que la pelea entre las correntinas empezó cuando Lourdes mencionó a Julieta Poggio en el programa, actitud que a Coti no le habría gustado en lo absoluto. "Coti la odia a Juli, le tiene una envidia. Algunas pueden hacer su carrera con talento como es el caso de Juli y otras tienen que hablar de los demás", continuó Lourdes.

Además, la famosa bailarina añadió: "No queda otra que pelear a los demás y colgarse de los demás". Finalmente, opinó de forma tajante sobre la exparticipante de Gran Hermano 2022: "Es una chica desubicada para mi".

Coti Romero confirmó su romance con un futbolista en vivo en el Bailando 2023

Coti Romero es una participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) que actualmente forma parte del Bailando 2023 (Telefe), el famoso certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli en el que también participa su expareja, Alexis "El Conejo" Quiroga. En la emisión del pasado jueves 5 de octubre, la joven correntina protagonizó un tenso momento al aire, luego de ser interrogada sobre los rumores de romance con un reconocido jugador de fútbol. Tras semanas de silencio, Coti finalmente lo confirmó todo.

Todo comenzó semanas atrás, cuando Zaira Nara le preguntó a la "hermanita" si alguna vez le había escrito un jugador de fútbol. "Sí. Y lo voy a quemar acá. Lo único que voy a decir es que es de River actualmente. Me sigue, me deja de seguir; me sigue, me deja de seguir. Si en ese momento no lo seguí y me mandó mensajes y no le contesté, me parece que se tiene que dar cuenta de que no va", había dicho la joven. Aunque no dio nombres, le dijo al conductor al oído que "es alguien que anda mucho por el mar".

Rápidamente, surgieron rumores de que se trataría de Esequiel Barco. "Era de Independiente cuando salió campeón de la Sudamericana”, sumó Coti, dejando en claro que se refería a él. Acto seguido, Ángel de Brito sumó: "Yo fui testigo, porque cuando pasó todo esto Romero estaba como angelita en LAM. Y no era el único jugador de River que le escribía". Ahora, Romero fue interrogada al respecto por el conductor de LAM (América TV) y confirmó que está saliendo con un futbolista. Sin embargo, no especificó si se trata de Barco.

"Así al pasar, dijiste 'yo te digo con quién estoy' cuando te dije que estabas con él. ¿Estás con un tal Gero Laiker?", indagó De Brito. "No, él ya fue mi pasado", contestó Coti. "Ah, ya estuviste y ya lo liquidaste. ¿Y con quién estás ahora?", quiso saber el presentador. "Ojalá lo pueda contar después. Estoy empezando algo, ojalá que se de", respondió la joven, muy entusiasmada con su nuevo vínculo.

"¿Es jugador de River?", insistió De Brito, pero Coti respondió que no. "Hay mucha gente que me atrae y hace un momentito también me empezó a seguir alguien que me atrae mucho, así que voy a darme la oportunidad. Estoy soltera", aseguró. Luego, Marcelo le preguntó de qué club era, pero Romero se negó a dar esa pista "porque ya van a empezar a especular". "Yo dije 'nunca los jugadores', pero nunca hay que decir nunca", concluyó.