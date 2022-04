Los millones que perderá Marcelo Gallardo si se divorcia de su esposa

Trascendieron detalles sobre la importante cantidad de dinero y bienes que estarán en juego al momento de efectuarse el divorcio entre el Muñeco Gallardo y su actual esposa, Geraldine La Rosa. Alina Moine, ¿expectante?

Marcelo Gallardo está transitando horas cruciales en su vida íntima. Con los rumores de romance con Alina Moine cada vez más fuertes, también trascendió cómo sería la millonaria división de bienes en caso de que decida separarse de su actual esposa, Geraldine La Rosa.

La información sobre el millonario divorcio que sufrirán Marcelo Gallardo y Geraldine La Rosa fue brindada por Luli Fernández, panelista de Socios en el Espectáculo. "Ahora vive en un departamento de Puerto Madero con Alina. Él dice que hace 5 años que está separado y en ese tiempo se enamoró". aseguró la protagonista en El Trece, para luego detallar las razones por las que esta pronta ruptura aún no se hizo pública en forma oficial.

De acuerdo a lo manifestado por Luli Fernández, más allá de la millonaria división de bienes también están en juego los sentimientos de sus hijos. "Hay una gran cantidad de dinero que entra en juego en esta división, es un matrimonio de 30 años el que se termina y por lo que me cuentan, el Muñeco tiene devoción por sus hijos, especialmente por el más chiquitito y por eso, no quiere hacer ni decir nada que pueda generar conflictos que afecten al menor", explicó la panelista.

El video de Gallardo y "Alina Moine" que se filtró en las redes sociales

Alina Moine y Marcelo Gallardo habrían iniciado un romance que, de acuerdo a Rodrigo Lussich, está confirmado. Lo cierto es que hace pocos días Adrián Pallares aseguró que tanto la periodista como el técnico de River Plate fueron vistos juntos en Salta, cuando el mes de marzo apenas comenzaba. Ahora, en las redes sociales comenzó a circular un video que dio que hablar.

En el film puede observarse a Marcelo Gallardo a punto de subirse a un avión, y detrás de él se encuentra una dama rubia y alta, a quien muchos identificaron con Alina Moine. De acuerdo a lo expresado por la periodista, quien dialogó con Luli Fernández, ella no viajó a Salta y la persona en cuestión es una amiga suya que sale con una persona cercana al "Muñeco".

De todos modos, sea o no Alina Moine, lo cierto es que Luli Fernández aseguró que la rosarina oficializó su romance con Gallardo. "Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo… Yo no soy clandestina”, habrían sido las palabras de la conductora de ESPN.