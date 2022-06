Los 8 escalones: la promesa de una participante que conmovió a Guido Kaczka

Tras ganar el millón de pesos, Carmen rompió en llanto y contó una conmovedora promesa hacia su mejor amiga.

Una participante de Los 8 Escalones protagonizó un momento conmovedor para todos. Luego de ganar el millón de pesos, le reveló a Guido Kaczka una fiel promesa a su mejor amiga hecha previo a su presentación en el programa de El Trece.

En la primera edición de este lunes, se vivió una situación emocionante de parte de Carmen, la participante de Los 8 Escalones que ganó el millón de pesos. La última pregunta que la hizo ganar el premio mayor fue enunciada por la jurado a cargo del rubro de gastronomía, Jimena Monteverde.

"¿Cuál de estas especias es conocida como el oro ojo?", fue lo último que contestó Carmen, quien optó por azafrán para ganarse el millón y romper en llanto durante casi un minuto. En el cara a cara con Guido Kaczka, el conductor se acercó a la participante y comenzó a relatar que solo le había dicho a algunas amigas sobre su presentación.

"No le dije a mi hijo que estaba acá, no sabe, saben cinco amigas y una que es muy especial, por la que estoy rapada", manifestó con la voz quebrada. "Ah, por ella... ", expresó afligido Guido, mientras que Carmen continuó: "Se lo prometí y le dije que se cure porque tengo frío ahora en invierno... Y le dije que me mande fuerzas porque ella es una guerrera, y es por ella".

"Debe estar tan contenta", remarcó Guido frente a la notable emoción de la mujer. Allí el conductor de El Trece emitió la clásica pregunta hacia los ganadores del millón: "Esta noche son Los 8 Escalones Kids, es por el viaje a Disney, la familia. Mañana de nuevo, 24 horas y la primera edición de Los 8 Escalones, podés venir por los dos millones o hasta acá. ¿Qué vas a hacer?".

La respuesta de Carmen fue contundente: "Vengo". De esta manera, tendrá que disputar los dos millones de pesos en la jornada de este martes 14 de junio.

El particular pedido de Guido Kackza a la producción de El Trece

Guido Kaczka descolocó a la producción de El Trece con un pedido muy particular. En la edición del pasado viernes 10 de junio, un participante de Los 8 Escalones del Millón protagonizó un problema en plena transmisión del programa, por lo que el conductor reaccionó y decidió intervenir.

En el marco de un nuevo certamen por buscar el millón de pesos, un participante llamado Alejandro contó que le gustaba bailar flamenco. Tras enterarse, Carmen Barbieri -jurado de Los 8 Escalones- le pidió que hiciera algunos pasos. "Yo estudié mucho tiempo flamenco, pero no soy bailarina", le indicó. Y agregó: "No me voy a privar de pedirte un 7, 8, 9 y 10".

El hombre accedió y bailó en pleno programa, aunque sufrió un percance: se le rompió la suela uno de sus zapatos. Con el transcurso de la emisión, el concursante respondió bien varias preguntas y logró llegar a la final. Frente a esto, Guido le hizo un sorpresivo comentario: "Me acabo de dar cuenta que se te salió la suela del zapato mientras bailabas".

Carmen intervino y le propuso: "Yo le compro los zapatos". De todas formas, Kackza avisó que la producción se encargaría de resolverle el problema: "Ésta podría llegar a ser la última pregunta. Alejandro amplía la diferencia, y si responde bien la próxima pregunta, podría convertirse en el ganador del millón de pesos y un nuevo par de zapatos". Prometo comprarle un nuevo par".

Creer o reventar, el participante logró ganar el premio económico y el conductor le exclamó: "Dame ese zapato, por Dios". De todas formas, y entre risas, Alejandro le respondió: "No... me gusta haber estado acá. Estoy feliz".