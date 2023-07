Los 8 escalones: Guido Kaczka tuvo la reacción menos pensada cuando supo que había una cazadora de OVNIs

En Los 8 Escalones se vivió un momento de máxima curiosidad por la historia de una participante. Cómo reaccionó Guido Kaczka frente a esta situación en El Trece.

Guido Kaczka se mostró completamente atónito frente a una curiosa situación ocurrida en Los 8 Escalones. Es que una de las participantes que fue al programa de preguntas y respuestas de El Trece contó su sorpresivo trabajo nada menos que como cazadora de OVNIs, lo que generó una ola de preguntas por parte del conductor.

Guido Kaczka tuvo una sorpresiva visita en la emisión del lunes 10 de julio. Karina, una participante de Los 8 Escalones que trabaja como gasista matriculada, confesó que además es cazadora de OVNIs y el conductor no paró de hacerle preguntas. "Tenemos un grupo de investigación en Capilla del Monte", indicó la mujer.

"Las luces se ven pero nadie es abducido y esas cosas ¿Los Estados Unidos saben un montón que no cuentan? ¿Por qué no quieren contar?", indagó Guido. Lejos de esquivar la pregunta, Karina respondió sacándole todas las dudas al conductor: "No quieren generar caos masivo, psicosis, pero hoy en día ya se está blanqueando. Claro que no estamos solos".

El ida y vuelta entre Guido y la participante generó reacciones en el estudio del programa no solo en los demás concursantes, sino también en el jurado. "Yo recomiendo a quien quiera hacer este tipo de turismo que visite Capilla del Monte o que visite Victoria, Entre Ríos, pero tu ojo no lo capta, lo capta la cámara", reveló Karina. "¿No da miedo?", siguió consultando el conductor, mientras la mujer le decía que no. Luego de dos minutos, el programa siguió su curso.

Una jubilada sorprendió a Guido Kaczka al contarle su insólito gusto: "Me divierto"

Una jubilada se presentó a Los 8 Escalones del Millón (El Trece) y dejó sin palabras a Guido Kaczka y a todos los panelistas presentes al revelar la insólita actividad que practica en sus tiempos libres. La mujer, llamada Nilda Sobico, no tuvo buena suerte, respondió mal las primeras preguntas y rápidamente quedó fuera del juego. Sin embargo, no desaprovechó sus minutos de cámara y dio a conocer cuál es su llamativo pasatiempo.

La pregunta que dejó afuera de la competencia a Nilda fue: "Florencio Randazzo se desempeñó como ministro del interior y transporte durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Verdadero o falso?". Lejos de lamentarse, se tomó la situación con humor y se dijo a sí misma: "Y bueno, ¿qué voy a hacer?". Acto seguido, le pidió a Kaczka unos segundos para presentarse.

"¡No me dejaste hablar, Guido! No me dejaste contar nada", se quejó la mujer. "¿Qué cosa?", le preguntó el conductor, sorprendido por su reacción. "Yo quería contar que soy tiktoker, jubilada...", comenzó Nilda. "¡Está bueno el TikTok!", le contestó Kaczka.

"Yo me divierto...", sumó la mujer. "¡Sí, claro! ¡Es divertido!", le comentó el presentador, mientras todos los presentes la miraban impactados. Acto seguido, Nilda aprovechó para compartir su nombre de usuario de TikTok: @NildaSobico. "¿Y qué puedo encontrar ahí?", le preguntó Guido, a lo que la mujer le prometió: "Diversión".