Lopez Murphy se quebró y contó la noticia más triste: "Lo digo con gran dolor"

Ricardo Lopez Murphy decidió contar el calvario que atraviesa. El diputado nacional dio detalles en una entrevista que le concedió a Luis Novaresio.

Ricardo Lopez Murphy reveló una noticia muy triste. El diputado nacional se quebró en cámara al contar un momento delicado que le toca atravesar junto a su familia, y que tiene a uno de sus integrantes en un alarmante estado de salud. "Obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo", reveló.

Manifestándose sobre su rol como legislador, Lopez Murphy reveló que cumplió con sus labores pese a las dificultades personales que aparecieron en su camino: “Como está nuestro Parlamento, están muy parejas las votaciones y yo por problemas personales he tenido muchas dificultades, pero he puesto por delante poder concurrir a las votaciones, pero voy abstenerme de cualquier comentario crítico porque trato que seamos una esponja y no un herizo”.

“¿Son problemas personales superados?”, le preguntó Luis Novaresio en LN+, a lo que Lopez Murphy contestó: "Una parte muy delicada de eso y muy dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez que he sentido a lo largo de mi vida, y lo digo con gran dolor, un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos. Me ha costado mucho, mucho, cumplir con mi deber; lo he hecho, pero me ha costado”

Lopez Murphy tiene un familiar enfermo: "En términos muy delicados"

De acuerdo a un artículo publicado en Infobae, es la hija de Ricardo Lopez Murphy quien atraviesa un momento delicado. Fue el propio exministro de Economía el que le confió a Novaresio este panorama sin dar nombres puntuales: “Tengo un familiar enfermo, en términos muy delicados, y obligué al resto de mi familia a un esfuerzo supremo para sustitur lo que debió haber sido mi rol”.

Novaresio y una pregunta que reveló más detalles del calvario

Novaresio quiso saber si López Murphy era creyente y "cómo hace para entender que un Dios pueda generar en un hijo una situación disvaliosa". "Yo no tengo una fe primitiva, tengo preguntas y me las hago. Son preguntas muy duras, no solo la que usted refiere", señaló, y agregó: "Mi familia hizo un esfuerzo extraordinario" al apoyar que él pudiera cumplir con sus deberes públicos mientras abordaban la situación.

Además, el excandidato presidencial en 2003 contó otra situación personal difícil que le tocó afrontar años atrás. "Yo viví otro momento difícil de mi vida. Estando en Estados Unidos mi padre se enfermó y murió y no pude volver. En ese proceso, el capellán de la universidad me ayudó mucho", contó, y añadió: "Estudié más teología de lo que hubiera esperado estudiar en mi vida. Fue una experiencia en el dolor muy formativa. A veces usted sacar una mala carta, me duele en el alma pero eso fue lo que pasó".