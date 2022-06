Locho Loccisano incumplió su contrato con El Trece y recibió una fuerte pena: de qué se trata

La actitud del movilero indignó a los demás participantes y el canal de Adrián Suar tomó cartas en el asunto para calmar las aguas.

Locho Loccisano volvió a protagonizar un fuerte escándalo relacionado a El Hotel de los Famosos. Sin embargo, esta vez la situación tiene que ver con un incumplimiento por parte del modelo una vez que finalizaron las grabaciones del reality show. Al parecer, Loccisano habría incumplido su contrato con El Trece y el canal tomó una fuerte decisión al respecto.

Según explicaron Estefi Berardi y Pampito en Mañanísima, la actitud de Locho Loccisano generó gran indignación entre el resto de los participantes, motivo por el que exigieron una respuesta por parte del canal. ¿Qué hizo el modelo? brindó una entrevista con LAM cuando aún no lo tenía permitido por contrato.

"Molestó mucho, en todos los exparticipantes, la nota que Locho le dio a LAM. Hubo mucho enojo, mucho llamado a la producción. Reclamaron: '¿Por qué Locho puede hablar y nosotros no?'. Y lo que les dijo la producción a los participantes que hoy están dentro del hotel fue 'tranquilícense porque Locho va a recibir la penalidad'", contó Pampito al aire del programa conducido por Carmen Barbieri en la pantalla de Ciudad Magazine.

En este contexto, Estefi Berardi explicó que la pena impuesta por El Trece sería económica. "La penalidad es que no le pagan el total". "Claro, no le van a pagar el total por haber cometido un incumplimiento de contrato", afirmó Pampito.

Locho Loccisano y un fuerte reclamo a Alex Caniggia: "No entiendo"

El vínculo entre Alex Caniggia y Locho Loccisano tuvo altibajos a lo largo de El Hotel de los Famosos. Sin embargo, justo cuando parecía que ambos artistas habían levantado la bandera de la paz y se habían hecho amigos, el hermano de Charlotte Caniggia se ofendió con el movilero y le dio completamente la espalda. Pero Locho le exigió explicaciones.

Luego de que Alex Caniggia se desvinculara de "La Familia" y se hiciera amigo de Locho Loccisano, todo apuntaba a que El Hotel empezaría un nuevo episodio en donde los concursantes se llevaran bien. Pero de un momento para el otro, Caniggia se enojó con su compañero y, sin darle explicaciones, cortó la relación que tanto les había costado forjar.

Luego de que Locho Loccisano ganara la inmunidad de la semana por votación de sus compañeros (lo que lo eximió de participar de los juegos que podrían nominarlo a la eliminación), Alex decidió cortar su vínculo. Frente a la repentina actitud del influencer, "El Chino" Leunis indagó sobre el tema.

"¿Viste que dije?, Dije que duraba poco pero lo que duró lo disfruté", comenzó por decir Locho Loccisano sobre su vínculo con Alex Caniggia. En ese momento, el infleuncer aseguró que "Locho ya no era ni su amigo, ni su hermano", lo que llamó mucho la atención de los demás concursantes, menos a Martín Salwe, que aseguró que "era obvio que Alex siempre lo había odiado". "Yo no entiendo por qué se peleó conmigo. Le pregunté si era un juego a ver si yo también jugaba, pero me dijo que no. Y eso que le consulté en privado", determinó Locho Loccisano picante, pero no obtuvo respuesta por parte de Alex Caniggia.