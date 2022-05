Levantaron tres programas de América TV: los motivos de la drástica decisión

Las autoridades de América TV decidieron terminar con tres programas de la señal. Cuáles son y a qué se deben los motivos.

En los pasillos de América TV se viven días sumamente movidos. Es que las autoridades del canal tomaron la drástica decisión de levantar nada menos que tres programas del canal debido a que no cumplían con las expectativas deseadas en el rating.

¿Cuáles son los programas televisivos que dejarán de emitirse? Se trata de Intratables, Insta-late y Emparejados. Los ciclos tuvieron serios problemas para poder encontrar su lugar en la pantalla chica y fueron dados de baja para darle lugar a nuevos proyectos.

Los tres programas que América TV dio de baja y qué pasó con cada uno

Intratables

El histórico ciclo de TV no logró remontar los bajos números del rating y debió ser levantado. Pese a que los directivos de América TV confiaron en Alejandro Fantino para dar vuelta la historia, los resultados no fueron los esperados. Tanto el conductor como la producción probaron diversos formatos: con la tradicional escenografía del presentador parado y hasta con una ancha mesa colmada de invitados. En su lugar decidieron poner a Intratables.

Alejandro Fantino en Intratables, por América TV.

Insta-late

La propuesta televisiva tenía como objetivo "entrar al mundo de las redes y conocer la vida que nos muestran las celebridades, influencers, youtubers y las figuras más seguidas en las redes". A pesar de los intentos por tratar de captar la atención de los televidentes, el programa conducido por Cristian Vanadía consiguió bajos números en el rating. De todas formas, y según trascendió en las últimas horas, es posible que intenten "reperfilar" el formato para lanzar una segunda temporada en otro momento.

Cristian Vanadía, conductor de Instalate por América TV.

Emparejados

El ciclo de TV conducido por "El Tucu" López y Sabrina Rojas tenía como fin entretener a los televidentes con diversos invitados del mundo del espectáculo. Si bien hubo varios programas que lograron repercusión en los medios, lo cierto es que con el tiempo se fue desgastando y el rating bajó abruptamente. Las autoridades de América TV ordenaron que La noche del domingo será el nuevo producto que lo reemplazará en al grilla de programación.

"El Tucu" López y Sabrina Rojas, en "Emparejados" (América TV).

El enojo de Florencia Peña tras su debut en América TV

América TV decidió apostar fuerte a su prime time en 2022, por lo que hizo una serie de importantes cambios. Además de levantar Intratables para que regrese Animales Sueltos e incorporar a LAM, la señal del Grupo América le dio la bienvenida a Flor Peña con LPA (La pu*@ ama) el lunes pasado. Y como no podía ser de otra forma, le llovieron críticas.

Lejos de hacerse la desentendida, en el comienzo de la emisión del martes la conductora le respondió a sus críticos. "Le tuvimos que cambiar el nombre al programa porque nosotros somos muy de...escuchamos la crítica de todos", comenzó Peña, irónica. En ese sentido, también reconoció que no podía creer las reacciones que generó el debut del ciclo, tanto positivas como negativas.

"Tranquilícense, no pasa nada, pueden poner otro canal", agregó picante la conductora. Además, aseguró que luego de ver las críticas en Twitter tomaron la decisión de ser más "modositos" y aseguró que, para que "no moleste", el programa pasaría a llamarse "La pura ama". Para cerrar, la conductora se preguntó: "¿Por qué pierden tiempo en ver lo que no les gusta? Para odiarse... No lo entiendo. ¿No te gusta?, te vas".