Le dijo a Guido Kaczka para que usará el premio y lo dejó sin palabras: "Me cuesta"

El joven contó que tiene una prótesis en su pierna y conmovió a los presentes. El concursante aseguró que necesitaba de los dos millones de pesos que entregan en el ciclo de Guido Kaczka en El Trece.

Lionel Sánchez es un hombre que acudió al casting de Los 8 Escalones y logró estar en el programa conducido por Guido Kaczka para ganar los dos millones de pesos que se entrega como premio. El concursante explicó que necesita un cambio en una parte de la prótesis que tiene en su pierna y causó emoción.

Kaczka le consultó a Sánchez que haría con los dos millones de pesos y le dijo que necesita cambiar el cono de la prótesis que tiene en la pierna, que se trata de la parte de arriba de la misma, donde se encastra el muñón. "Hay que cambiarlo por otro anatómico. Se achicó el muñón, y al achicarse baila la pierna", soltó el hombre.

"Yo la tengo hace diez meses, pero me cuesta todavía afirmarme, asegurarme. Puedo caminar en mi casa sin nada, porque yo ya conozco los lugares donde me puedo apoyar. No es tan sencillo", comentó Lionel. Luego, el hombre dio detalles sobre cómo es la prótesis que necesita: "Es más anatómico a la pierna y tiene otro formato, para agarrarse más. Y aparte, con los dos millones, donar al club Claypole para las divisiones inferiores, las camisetas para los chicos".

Guido Kaczka sobre su infancia como actor

El conductor de televisión contó que siempre fue como un niño grande por trabajar en televisión desde una edad muy temprana. "Siempre fui grande y siempre me gustó la gente grande. Me gustan las cosas de los grandes. De hecho, mis amigos me han cargado con eso. Incluso en la radio también me joroban con eso. Tengo una cosa de respeto y de admiración por la gente mayor", explicó el exesposo y padre del hijo de Florencia Bertotti en diálogo con Clarín.

"Cuando estaba en primaria, muchas veces me iba a la oficina del director, que se llamaba Nigro, y me sentaba a tomar un café con leche con él. Le encantaba charlar conmigo y se divertía. Y para mí era lo más ir a lo del director", continuó su descargo el conductor de El Trece y reveló que, además de haber vivido algunas ventajas por ser famoso, algunas situaciones fueron más difíciles. "Porque no encajaba con el común de los chicos en el cole. A ver: yo hacía los deberes, me integraba a un grupo para pertenecer; era amiguero. Pero sin duda mi historia estaba en otro lado. La realidad está a la vista", cerró.