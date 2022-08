Laurita Fernández se molestó con Locho Loccisano en El Trece: "Por favor"

Laurita Fernández cruzó a Locho Loccisano en uno de los juegos de Bienvenidos a Bordo. Qué fue lo que pasó en el programa de El Trece.

Laurita Fernández se molestó con Locho Loccisano en plena transmisión de Bienvenidos a Bordo, exitoso programa emitido por El Trece. Durante la emisión del pasado lunes 8 de agosto, la conductora se burló del influencer y lo retó por su participación en uno de los juegos que propuso la producción.

En el marco de la sección "¿Quién es?", a Locho le mostraron una serie de fotos con las caras de diversos protagonistas del deporte, la farándula y la música mundial. Con una serie de pistas, la animadora le dio varias pistas para qua tratara de adivinar de qué famoso se trataba.

"Popularmente, no le conocemos su apellido", le advirtió Laurita. Inmediatamente después, el ex participante de El Hotel de los Famosos se animó a tachar a diversas figuras cuyos apellidos son de público conocimiento. "¿A quién le conocemos el apellido popularmente?", le consultó la presentadora.

En el tramo final del juego, y pese a que tan sólo quedaban las cantantes JLo y María Becerra, Loccisano arriesgó: "Defino y tiro al arco. Elijo a María Becerra, Lau". Frente a esto, Fernández lo cruzó de manera tajante: "Tachamos a JLO, entonces. Acaba de decir María Becerra, que es el apellido, y tachó a JLO".

Laurita Fernández es conductora de Bienvenidos a Bordo, por El Trece.

Al darse cuenta de que el apellido de la artista de trap es popularmente conocido, Locho exclamó: "¿Puedo ir para atrás? ¡Por favor! No entendí bien la pregunta". De todas formas, Laurita no se lo concedió y le reclamó: "La persona famosa era… ¡Karina La Princesita, Locho! Que no le conocemos su apellido. Era la única".

El incómodo momento de Laurita Fernández con Hernán Drago en El Trece

Luego de recibir a diversos participantes que se sumaron a la sección de "Parecidos", la conductora le hizo una picante pregunta a la numeróloga Pitty: "¿Hay alguien en este estudio que va a ser madre o padre pronto?". Filosa como siempre, la especialista le retrucó: "Yo no sé si madre o padre, pero pareja... acá hay un olor a pareja. Acá hay olor a amor".

"Para mí el olor viene del restaurante del al lado", bromeó Drago, que claramente intentó desviar el foco de atención porque se dio cuenta de que la numeróloga hacía referencia a los rumores de romance con Laurita que vienen circulando desde hace algunos meses, a raíz de un comentario que hizo la influencer Juariu.

Inmediatamente después, Pitty observó a la presentadora y le marcó: "Estás como en un momento muy importante... de gran transformación, que lo venís haciendo hace mucho tiempo". "¿Estás lista para un nuevo amor?", indagó. "La primavera ya se acerca. Y vos, para la época de la primavera... llega el amor", le avisó. Por su parte, Laurita expresó: "Yo lo llamo (al amor) y no me atiende...".

Finalmente, la numeróloga dejó en claro que en el estudio de Bienvenidos a Bordo se respira un ambiente particular: "Siento una energía acá. Acá no hay solamente una energía de alegría, familiar, de juegos... también hay una energía sexual". Y le advirtió: "Te voy a decir algo. ¿Sabés qué tiene que suceder para que haya un cambio importante en un lugar? Lo digo en serio... tiene que estar la visita de una bruja o una embarazada".

"Uy, tenemos a las dos. La hicimos completa", reaccionó la animadora de El Trece, en referencia a la presencia de Pitty (numeróloga) y de Noelia Marzol (actriz y modelo que está embarazada), que también estuvo como invitada del programa. "Para mí la producción lo pensó. O no y es parte del destino. Acá hay algo importante en el estudio y algo importante va a suceder. Hay que hacerse cargo del amor", acotó la especialista en energías; mientras Drago intentó no hacer más declaraciones al respecto.