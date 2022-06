Rumores de romance entre Laurita Fernández y una figura de El Trece: "Casualidad"

En las últimas horas se conoció que Laurita Fernández está muy cerca de una figura de El Trece. Las sospechas que instaló Juariu al respecto.

Laurita Fernández está bajo la lupa del mundo del espectáculo. En las últimas horas, la conductora de Bienvenidos a Bordo fue vinculada en un romance nada menos que con una figura de El Trece. Juariu fue la encargada de dar a conocer algunos detalles al respecto.

La reconocida influencer, quien suele volcar sus sospechas y teorías por medio de las redes sociales, publicó una historia de Instagram en la que marcó dos curiosas publicaciones que hicieron Laurita y Hernán Drago, compañero de trabajo de la presentadora de TV.

Por un lado, Laurita confirmó que se encuentra en la provincia de Salta. Con una historia, la conductora y bailarina se mostró tomando mate. Y el mismo día, Drago también hizo lo propio en la misma provincia que su colega vistaba. "Buen día, ¿no es hermoso mi mate?", manifestó.

Juariu plantó la duda en su Instagram y resaltó que hay dos coincidencias entre los protagonistas del supuesto romance: "Mate y Salta". Con absoluta suspicacia, la influencer y panelista de TV le dejó la duda a sus miles de seguidores: "Casualidad, tal vez".

Las sospechas que plantó Juariu sobre el supuesto romance entre Laurita Fernández y Hernán Drago.

Por otra parte, y de acuerdo a Juan Etchegoyen, Hernán Drago se separó de Verónica Paschiero. "Él nunca blanqueó nada y ella sí, la verdad es que tuvieron una charla esta semana porque ella estaba cansada de que el vínculo no avance", advirtió el periodista de chimentos.

Laurita Fernández y Hernán Drago son colegas en Bienvenidos a Bordo (El Trece).

El problema económico que reveló Laurita Fernández

Poco tiempo antes de llegar a ser bailarina de ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli, Laurita Fernández contó que era muy unida a su familia y que tanto su madre como su padre la acompañaron para poder cumplir su sueño de bailar. "A mí me gustaba bailar y me bancaron siempre con mis pasiones. Me llevaban y traían desde chiquita a danza, que sigue siendo algo que me encanta", comentó.

En diálogo con TN Show, la mujer de 31 años nacida en el barrio porteño de Mataderos señaló que antes de ser famosa "trabajaba de bailarina" y dejó en claro que "no llegaba con la plata a fin de mes". Frente a las dificultades, tuvo que buscar otro trabajo más para poder mantenerse: "Empecé a hacer animación en fiestas los fines de semana, cuando tenía libre. Ahí me empezó a encantar la conducción".

Mirando hacia atrás, Laurita Fernández aseguró que sus familiares la guiaron para no bajar nunca los brazos e insistir con sus objetivos personales: "Siempre me inculcaron trabajar cuando querés algo". "Y por eso di todo con la intención de que eso suceda. Si no se daba, tenía un plan B, pero no me iba a quedar con la sensación de no haberlo intentando", agregó la presentadora, quien actualmente conduce uno de los programas más exitosos de El Trece.

Finalmente, reveló que se emociona con los programas televisivos en los que varias familias intentan ganarse un espacio en la TV y el espectáculo: "Me conmueve ver cuánto le importa a la gente, el esfuerzo que hacen, se viene de lejos, con familias que esperan afuera con una ilusión en la mirada increíble".