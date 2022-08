Laura Ubfal cortó en seco a Tini Stoessel: "Le falta calle"

La periodista de farándula Laura Ubfal destrozó a la cantante Tini Stoessel con un picante comentario sobre su trayectoria profesional.

Laura Ubfal no guardó reparos en estallar contra la cantante Tini Stoessel, con una exclamación crítica sobre su trayectoria profesional. "No trasciende", arremetió la periodista de farándula.

Invitada a LAM (América TV), Ubfal opinó sobre Tini, exponente juvenil del pop, y se mostró categórica en su posición: "Le falta como artista. No me llega. Lali me llega. Es una artista que la ves en el escenario y te transmite algo. Te emociona, te divierte".

"Tini no trasciende, aunque creo que puede llegar a crecer mucho más", agregó la periodista y movilera de Intrusos (América TV). Picante, Ubfal lanzó un último dardo contra la cantante y su forma de llegar al éxito: "El artista nace artista y eso muchas veces viene del sufrimiento y de la cuna. A Tini le falta vivir cosas. Le falta edad y le falta calle. Es una chica de San Isidro".

Jorge Rial chicaneó a Laura Ubfal tras la denuncia por robo de información: "Multiorgásmica"

Jorge Rial soltó un puñado de declaraciones en torno a Laura Ubfal, tras la denuncia de la periodista a Damián Rojo por robo de información. El conductor de C5N se refirió a este tema de manera irónica y remarcó: "La prestigiosísima Laura Ubfal, multipremiada, multiinformada".

Por su parte, Paulo Kablan opinó de qué lado está frente a esta situación: "Estoy del lado de Laura, aclaro y lo digo en serio, eh". De fondo, se escuchó a otro periodista del panel decirle a Damián Rojo que "diga la verdad". Antes de que se defienda, Rial volvió a arremeter contra Ubfal de una manera polémica, por lo que lanzó: "¿La información que vas a dar de Mirtha es tuya? ¿O se la robaste a la multipremiada, multiinformada y multiorgásmica?".

"No soy de esos que roban información. Fue una mezcla de sorpresa y bronca", expresó Rojo al respecto de lo sucedido. Por último, Rial le dio un cierre al tema con toda la carga irónica sobre Ubfal: "Vamos a instaurar un Índice Ubfal. Cada información que traigan, la vamos a medir así. Porque ella es, sin duda, la gourmet, la degustadora de información". Sumándose a los ataque a la periodista, Mariana Brey arrojó un discriminador: "No nos entran cinco Ubfal en la pantalla". La declaración fue totalmente repudiada por la agredida, que recibió la solidaridad de sus compañeros de trabajo en Intrusos.