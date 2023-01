Las palabras de la mamá de Fernando Báez Sosa que rompieron en llanto a Cinthia Fernández: "Quiero Justicia"

La panelista de Nosotros a la Mañana no aguantó las lágrimas en medio de una entrevista. Cinthia Fernández se desplomó al escuchar las palabras de una entrevistada.

Cinthia Fernández se quebró en vivo cuando la madre de Fernando Báez Sosa se pronunció sobre el asesinato a su hijo en El Trece. La exparticipante de Bailando por un sueño no soportó la angustia que le generaba su empatía con la entrevistada y se desplomó al escuchar sus palabras.

"Yo creo mucho en Dios y deposito todas mis fuerzas en él. Les pido a él y a Fernando que me ayuden a seguir para no decaer. Nosotros perdimos todo y sé que a él no le gustaría verme mal. Trato de sacar fuerzas de donde sea, para estar en los juicios y enterarme de todo", soltó la mamá de Báez Sosa en Nosotros a la mañana, ciclo en el que Fernández se desempeña como panelista desde su estreno.

Graciela Sosa contó cuán fuerte fue para ella escuchar al seguridad del boliche decir que no podía sacar al chico que estaba golpeando a su hijo. "Hay momentos en los que decaigo y me levanto, me tiro al piso y lloro, me refugio en Silvino, empiezo a rezar y a rezar y continúo con mi vida. Hasta el día de hoy no tengo tratamiento psicológico y trato de estar con personas que perdieron a sus hijos. Hoy solo sé que quiero Justicia para que mi hijo pueda descansar en paz", cerró la madre del joven asesinado en Vila Gessell por un grupo de rugbiers en 2020.

Cinthia Fernández no emitió opinión sobre las declaraciones de la mujer pero durante el discurso de ésta se tapó la cara y se largó a llorar por la congoja ante el sufrimiento de esa familia.

El posteo de Jimena Barón que emocionó a Cinthia Fernández

La bailarina compartió una publicación e Jimena Barón, en la que la intérprete de La Cobra se refirió a las madres solteras y su sacrificio. "Me hiciste llorar, pero gracias por la basura que se me metió para lagrimear", escribió Fernández en su descargo, identificada con las palabras de la artista.

"Se quedan como un roble siendo mamás, desprendiéndose sin dudar, sin siquiera pensar, en el dolor, en la traición, en la soledad, en la humillación, en el abandono, en hasta ser mujeres para antes que todo seguir siendo mamás", escribió Barón en su posteo. Y cerró: "Las admiro y abrazo hasta la Luna, sobre todo a las que les costó y les sigue costando tanto. Y dejan todo abajo de la alfombra hasta que ellos se duerman para poder llorar un rato, dormir un poco y seguir al día siguiente".