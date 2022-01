Las fuertes acusaciones de Tito Speranza tras renunciar a la radio en vivo: "No estoy de acuerdo"

Tito Speranza se fue de Radio Continental y se peleó al aire con todos sus compañeros: el audio que se filtró de la pelea.

Héctor “Tito” Speranza se despidió de Radio Continental el pasado sábado 15 de enero. Mientras estaba al aire, dio un discurso de despedida en frente de todos sus compañeros y, aunque no contó el motivo verdadero, su enojo se hizo notar y se armó una fuerte discusión que tuvo que ser cortada con una cortina de música.

Mientras estaba hablando, el conductor del ciclo, Gabriel Roucco, lo interrumpió para intentar calmarlo a él y a los oyentes y esto enfureció todavía más a Tito, que lo acusó de mentiroso. La pelea estaba a punto de elevarse todavía más hasta que la persona encargada de pasar la música decidió ponerle fin subiendo el volumen al máximo.

“Hola, buenas tardes. Les voy a robar cinco minutos solo. Me venía a despedir porque es el último día que voy a estar en el programa. Tomé la decisión después de que se hayan tomado decisiones que no estaba incluido, no se me dijeron y no pensaron si quería aceptar o no”, comenzó el locutor. “Así que yo decido no venir más al programa. Agradezco a Gabriel, que es el que paga el espacio en la radio, a todos, a la gente… nos estaremos viendo o escuchando o lo que diga la vida o Dios en otro lugar”, continuó.

Al instante, agregó otra frase que llamó mucho la atención entre el público y dio lugar a especulaciones: “En mi vida en general, pero en lo profesional, siempre entro por la puerta principal con un delantal blanco y sin manchas y me voy de la misma manera. No estoy de acuerdo con cosas que pasaron así que doy un paso al costado”.

En ese preciso momento, Gabriel frenó su relato para agregar algo. “Yo quiero decir algo porque Tito es mi amigo y creo que él hace una interpretación particular de la situación. A nadie en ningún momento se le dijo que no seguía en el programa. Voy a ser más claro: como tenía poco espacio Tito…”.

De fondo, se escucha la voz de Speranza gritándole que no mienta y que diga la verdad: “No mientas, Gabriel. No mientas con nada. Decí las cosas como son, si tenés huevos”. “¡Las estoy diciendo!”, le respondió el conductor. “No, no tenés”, cerró Tito. Inmediatamente, se escucha caer una cortina musical que tapa toda la pelea para evitar que siguiese al aire.

La opinión de Estefanía Berardi, excompañera de Tito Speranza, sobre el escándalo en la radio

Estefanía Berardi, panelista de Mañanísima que además trabajó con él años atrás en el programa Combate, trató esta noticia en su programa y explicó que él es una persona muy sensible y a la vez que se planta en situaciones que le parecen injustas.

“El final del audio es tremendo, es polémico, termina en una discusión y es para analizar porque las palabras de Tito fueron fuertes. Trabajé con él y lo adoro, pero cuando se enoja se enoja”, comenzó. “Él arranca el audio con la voz quebrada. Tito es una persona muy sensible, es un muy buen tipo y cualquier cosa lo sensibiliza mucho y tal vez se lo toma de una manera que otro no se lo tomaría”.

Según la interpretación de Berardi, esa frase de “entro con un delantal blanco y sin manchas” podría haber significado que en el programa alguien lo quiso manchar con algo. “Habló de decisiones como que no van con sus valores, entiendo yo. Justo en el audio la cortaron, pero la locutora ni bola le dio, se ve que no lo quiere mucho”, cerró. Aunque se comunicó con él para preguntarle qué había querido decir con lo del delantal, Tito prefirió esquivar la pregunta.