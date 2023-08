Las fotos que confirman que Caramelito Carrizo volvió con su ex

Se viralizaron fotos que muestran a la conductora de televisión en su casa familiar. Caramelito Carrizo y Coco Sily estuvieron en pareja durante tres meses y medio.

Cecilia "Caramelito" Carrizo volvió con su exmarido después de los tres meses y medio de relación con Coco Sily y recientemente se filtraron fotos de la cotidianeidad de la artista en su hogar. La conductora de programas infantojuveniles de los 90 se mostró dedicada a su familia en las imágenes que recorrieron internet en las últimas horas.

Las imágenes publicadas en revista Paparazzi revelan a Carrizo en situaciones hogareñas como preparando la mesa para comer junto con su hijo, trabajando en su computadora y ordenando los objetos de una de las repisas de su living. De esa manera, se confirmó lo que "Caramelito" habría priorizado al separarse de Sily: la vida familiar.

"Estoy triste, cursando la tristeza normal después de una separación. Ella es un amor, es un sol. No hubo ningún inconveniente. Hacía poquito tiempo que estábamos juntos. "No voy a negar que en este tiempo me enamoré, pensé que íbamos a tener una pareja divina y eso no sucedió. Ella tomó la decisión, le pasaron muchas cosas en los últimos años, es entendible", comentó Coco Sily en diálogo con Intrusos sobre sus sentimientos tras la ruptura con "Caramelito" Carrizo. Y agregó: "Estamos todos sorprendidos, incluso yo, pero no hay ningún problema. No hemos discutido, ella plantea una situación que está viviendo. Yo lo entiendo y doy un paso al costado. Le deseo lo mejor del mundo. Tiene cosas para recomponer, para sanar, y ojalá le pase porque es una mujer increíble".

Qué dijo Caramelito Carrizo de su separación de Coco Sily

La actriz también habló con Intrusos y reveló su versión de los hechos. "Tendría para contar qué empecé a estar con Coco en un momento de mi vida muy difícil, y que, como se había dado la circunstancia, incluso se sabía Digo ‘se sabía’, porque principalmente quienes lo tenían que saber lo hacían y en este caso en particular hablamos de Coco. Él siempre supo todo y me supo acompañar de una manera tan amorosa y tan hermosa", relató la hermana de Martín Carrizo, músico fallecido tras años de luchar contra ELA. Y agregó: "La verdad es que yo pensé que no tenían posible solución, de hecho no la había tenido en ese momento. Hoy estamos reanudando de alguna manera el vínculo y viendo que se puede arreglar".