Las fotos del millonario departamento de Cristina Pérez en Puerto Madero

Cristina Pérez se convirtió en tendencia en las redes sociales por unas fotos de su lujoso departamento por dentro, ubicado en Puerto Madero.

Cristina Pérez es una de las periodistas más reconocidas de Telefe. Actualmente, parecería estar atravesando un muy buen período de estabilidad laboral y emocional: dejó su trabajo en Radio Mitre para pasarse a Radio Rivadavia y está en pareja con el exdiputado de Mendoza, Luis Petri. Ahora, se filtraron algunas fotos de su hogar.

Cristina vive en un departamento ubicado en Puerto Madero, una de las zonas más lujosas y caras para vivir de toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De acuerdo con lo que se puede ver en las imágenes, vive en una torre frente al río, con unas ventanas enormes y un balcón espacioso.

Cristina Pérez en el living de su departamento.

En las imágenes, aparece ella en el living de su casa, un departamento luminoso de paredes blancas con dos bibliotecas grandes, dos sillones y algunos cuadros. El diseño de interiores es bastante minimalista: todo es de color blanco y no hay demasiados muebles. Por el momento, parcería estar viviendo sola y no conviviendo en pareja.

Cristina Pérez haciendo ejercicio en el balcón de su departamento.

En otra de las fotos, aparece ella haciendo gimnasia el su balcón haciendo actividad física. El edificio también cuenta con un gimnasio incluido, en el que posó en varias ocasiones mientras realizaba ejercicio. Por lo que se puede ver en el fondo de esa imagen, también cuenta con una pileta grande compartida.

Cris

Cristina Pérez sobre su relación con Luis Petri

Luis Petri, mendocino y de 44 años, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral y desempeñó el cargo de diputado nacional de Mendoza desde 2013 hasta 2021, fue secretario legislativo de la Cámara de Senadores de Mendoza y votó en contra de varias leyes importantes, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Por lo que contó la periodista, se conocieron en Buenos Aires y están muy enamorados.

A pesar de que evita dar declaraciones públicas sobre su vida personal, recientemente fue al programa No es tan tarde, de Telefe, y habló con Germán Paoliski sobre su vínculo con Petri. Por lo que contó, esta es la primera vez que se siente enamorada y asegura que este es su gran amor.

“Ella dice que no tuvo un gran amor. Que fueron ciclos en la vida. Hombres importantes, pero no está ese gran amor. ¿Será acaso este que está ahora?”, le preguntó el conductor. “Sin amor no hay nada en la vida. Es como aventurado decirlo, pero creo que a esta hora de la noche se puede decir. Yo creo que encontré al amor de mi vida”, expresó Pérez.