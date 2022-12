LAM, en su peor momento: Ángel de Brito anunció que otra angelita se despide de América TV

El conductor de televisión contó cuál de sus panelistas dejará su ciclo. Ángel de Brito despidió a una angelita de LAM en América TV.

Ángel de Brito dio a conocer que otras de sus panelistas abandonará el panel de LAM, así como lo anunció la periodista Pía Shaw hace algunas semanas. El conductor de América TV contó que la columnista en cuestión se ira a vivir a otro país y ella misma reveló sus motivos.

"Es probar, una experiencia que toda mi vida quise hacer. Lo voy a hacer el año que viene. Siento que este edificio (por ella) ya está construido y no hay nada más por construir. Entonces tengo ganas de cambiar de vida, me voy a España. No se de qué voy a trabajar, voy a cambiar de vida", soltó la panelista Fernanda Iglesias en LAM.

Iglesias contó que ya tiene el pasaje de ida para radicarse en Málaga y agregó que siempre quiso vivir en otro país. "Sentí que este era el momento, siempre lo quise hacer. Por ahí al año digo que me vuelvo, ni idea. Mi marido me re apoya y por ahora se queda acá. Me voy con mi hija. Me voy a Málaga, al sur de España. Quiero experimentar el mundo", sumó la periodista. Y cerró: "Es pensar en hacer otra cosa. ¿Por qué hay que hacer toda la vida lo mismo? Siempre que me iba de viaje pensaba si volver o no, pero volvía porque siempre tuve buenos trabajos".

La despedida de Pía Shaw de LAM

"Se cumplió un ciclo, la pasé genial. Fueron dos años maravillosos. Siempre está bueno...A mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro. No me voy a ningún lado, me voy sin trabajo", explicó Shaw en el sillón de LAM, cuando De Brito reveló que la panelista continuaría en el ciclo hasta finales de diciembre.

Shaw aclaró que su salida no se debió a ninguna pelea con sus compañeras, como ha sucedido con otras panelistas del ciclo en el pasado. "Estoy feliz, estoy bárbara. Los quiero mucho. Ángel de Brito no me echó", cerró entre risas. Por su parte, el conductor del ciclo reflexionó sobre su compañera y la llenó de halagos: "Es una gran profesional, es una gran compañera. Acá todo el mundo te ama. Acá, en este canal y por donde pasás dejás buenos recuerdos".

Recientemente De Brito anunció que quien ocupará el sillón de Shaw tras su salida será la ex-Gran Hermano Vivina Colmenero, ganadora de la tercera edición del reality.