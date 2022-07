Lali Espósito no se aguantó y besó a Rogelio en La Voz Argentina

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina al besar a Rogelio, el acompañante de uno de los concursantes.

Lali Espósito protagonizó un divertido momento en La Voz Argentina (Telefe) cuando se subieron al escenario los participantes Quique Montes y Marco Díaz, quienes se enfrentaron en el marco de las batallas. La actriz sorprendió a todos sus compañeros al besar a Rogelio, el acompañante que Marco había llevado al programa.

En esta instancia, en la que ambos participantes de un mismo equipo se enfrentan para ver quién queda, Soledad Pastorutti eligió a Marco como ganador. El joven no se presentó solo a la competencia: desde el día uno lo estuvo acompañando Rogelio, su pollito de hule, a quien tiene como amuleto. Al darle sus felicitaciones, la exestrella de Casi Ángeles no dudó en besarlo.

"Nos dieron un espectáculo, fue muy lindo. Es un momento muy injusto para nosotros pero son las reglas del juego. Yo siento que los dos estuvieron muy bien, pero me voy a quedar con Marco", expresó "La Sole". "Felicitaciones también a Rogelio", sumó Marley. "¡Se salvó el pollo!", bromeó Ricky Montaner.

Pastorutti volvió a recalcarle a Quique que él también estuvo "súper bien", pero que elegir a uno es parte de las reglas del juego. "Es más, yo pensaría en el dúo a futuro, con Rogelio y todo", agregó la artista. Cuando Marco fue a saludar al jurado, Lali se acercó a su pollo y le dijo: "¿Me dejás besarlo?". Ante la afirmativa del joven, la cantante le dio un beso y todos estallaron en risas. "A Rogelio se le puso la piel de pollo", bromeó el conductor.

Marco Díaz, participante de La Voz Argentina, habló sobre Rogelio, su amuleto especial

Marco Díaz, de 31 años y oriundo de Monte Grande, había contado en su presentación que Rogelio es el amuleto que lleva a todas partes con él. Además, confesó que lo tiene tatuado en el pecho. "Es una especie de budita donde deposito muchas energías. Rogelio es muy importante en mi vida, tanto que lo llevo tatuado”, explicó el cantante.

"Me dediqué muchos años a la música, y luego de unos golpes y caídas, no toqué la guitarra durante dos años. De un día para el otro, cayó Rogelio del cielo. Me lo compré en Uruguay, él es uruguayo, y a partir de ahí empecé a salir con las redes sociales. Canté de nuevo y de a poquito volví a tocar la guitarra", agregó Marco.

Y explicó que compró a Rogelio en una tienda en Montevideo cuando estaba de viaje. "Estaba tomando una cerveza y había muchos objetos en una casa. Rogelio estaba adentro de una red y le dije al vendedor que lo tenía que liberar. Me respondió que lo compre y no sé cuántos dólares pagué", cerró el músico.