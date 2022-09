Lali Espósito enfureció contra el programa de Carmen Barbieri por una fake news: "Media pila"

La cantante reaccionó ante una noticia falsa que dieron en el programa de la capocómica y fue contundente en su descargo. Lali Espósito se rió de la situación y lanzó un dardo a los periodistas que participaron del momento televisivo.

Lali Espósito habló de una fake news sobre un supuesto enojo en La Voz Argentina porque Ángela Navarro, la finalista de su equipo, quedó en el segundo lugar del certamen. La cantante apuntó contra el programa de Carmen Barbieri por la irresponsabilidad a al hora de informar y Estefanía Berardi, la panelista que había dado la información, la confrontó.

Berardi puso al aire un audio de la película Permitidos, en el que se escucha al personaje de Espósito en una escena de enojo, y atribuyó esas palabras a un supuesto audio de WhatsApp que la cantante le habría mandado a otra persona. "¿Por qué no se dejan de romper las pelotas? Todo el tiempo, ¿qué pretenden, loco? ¿Que una maneje al palo todo el día?", reza el audio que Berardi del filme dirigido protagonizado por Espósito y Martín Piroyansky.

"Me reí fuerte porque es un fragmento de la película Permitidos (que si no la vieron la recomiendo). Pero después de reírme me preocupo pensar que haya gente que 'informe' así. Media pila che (me sigo riendo ahora)", escribió Espósito como respuesta a un tweet que publicó un recorte del momento televisivo ocurrido en Mañanísima.

Berardi reaccionó ante las declaraciones de la cantante de N5 y citó el tuit con una contundente respuesta: "No sabía que nunca te equivocabas. Fue una fake News que filtró un productor tuyo y caí como una campeona. Se aclaró en el momento, y si, nos reímos todos porque por suerte era una pavada".

La presentación de Lali Espósito en La Voz Argentina

Lali Espósito interpretó su más reciente hit, 2 son 3, ante el público de La Voz Argentina, en una escenografía donde la protagonista fue una moto chopera en la que la cantante simulaba viajar.