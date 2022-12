La violenta reacción de L-Gante por no poder entrar al edificio de Wanda Nara: "Insultos, gritos y patadas"

Filtran que L-Gante tuvo un ataque de nervios tras no haber podido ingresar al edificio de Wanda Nara.

La violenta reacción de L-Gante por no poder entrar al edificio de Wanda Nara: "Insultos, gritos y patadas"

La violenta reacción de L-Gante por no poder entrar al edificio de Wanda Nara: "Insultos, gritos y patadas"

Revelan que L-Gante habría tenido un ataque de nervios luego de que se le negara entrar a la propiedad de Wanda Nara. Según trascendió, la empresaria le prohibió ingresar a su edificio.

Wanda y L-Gante mantuvieron un breve romance que dio mucho de qué hablar, pero según se dijo, el creador de la cumbia 420 se enfureció cuando la mediática se fue de luna de miel con Mauro Icardi a las Islas Maldivas. La situación habría terminado en una pelea tan fuerte que Wanda le prohibió la entrada a su edificio.

Resulta que Wanda ya está en Argentina y Elián Valenzuela fue a visitarla, pero cuando quiso entrar, fue retenido por los encargados de seguridad. "La primera frase que me llega de los vecinos es: 'Wanda llegó hace dos días y no para de hacer quilombo'. Wanda le prohibió la entrada a L-Gante, no estaba en la lista de invitados para entrar al edificio", contó Guido Záffora en Es por Ahí (América TV).

"¿Y qué hace L-Gante? Ataque de nervios total, ataque de locura, se puso como loco. Insultos, gritos y empezó a darle patadas al portón. Se arma un escándalo con el de seguridad, tremendo", sumó el periodista. Y agregó que "cuando Wanda intentó salir del edificio y chocó un auto" y se armó todavía más escándalo. Según esta versión, L-Gante se habría puesto tan agresivo que solo se calmó cuando los guardias le dijeron: "Nene, si seguís así, vamos a llamar a la policía".

¿Qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante?

No se sabe exactamente cómo es la relación entre Wanda y L-Gante, pero por sus dichos, se intuye que tuvieron un vínculo puramente sexual. Según informó Yanina Latorre explicó en LAM (América TV), Wanda no estaría más enamorada de Icardi desde que L-Gante llegó a su vida.

"Yo creo que está enamorada de L-Gante. Hay una frase que no puedo contar, tremenda, que solamente se la conté a Ángel (de Brito). Le hizo el amor como nadie en su vida. ¿Viste cuando se le dan vuelta los ojitos?", aseguró la "angelita". "Si vos decís eso, es porque el sexo existió", observó Pía Shaw. La esposa de Diego Latorre confirmó que, efectivamente, "el sexo existió" y que además L-Gante estaría muy celoso de Icardi, especialmente desde que se fueron de vacaciones juntos a las Maldivas.