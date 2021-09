La venganza de Christophe Krywonis contra Bake Off: "Estar donde uno quiere"

Christophe Krywonis se fue de Telefe y ya desafía a Bake Off con un importante anuncio tras rechazar al reality de pastelería.

La venganza de Christophe Krywonis vs. Bake Off y Telefe.

Christophe Krywonis se toma revancha contra Bake Off Argentina 2021 luego de su alejamiento de Telefe y del rechazo a participar otra vez tanto allí como en MasterChef Celebrity. El chef francés tendrá su propio programa, aunque en un canal de cable, y buscará entonces dar pelea en el rating dentro del espacio gastronómico en la televisión nacional. De hecho, el europeo ya presentó en sus redes sociales oficiales el ciclo Parrilleros, pasión por las brasas, que irá por Space.

En su perfil de Instagram (@mundochristophe), en el que tiene casi 360 mil seguidores, el cocinero pareció hasta desafiante en su anuncio con los envíos en los que fue jurado hasta hace muy poco tiempo: "Qué afortunado lograr estar donde uno quiere. Cocinar con la gente se transformó en una necesidad en la pandemia. Las brasas son un punto de encuentro cálido por excelencia, un lugar de encuentro para los apasionados de la cocina”.

Cuándo empieza el programa de Christophe Krywonis en Space

Parrilleros, pasión por las brasas, liderado por el chef francés que fue jurado de Bake Off y MasterChef Celebrity Argentina, se estrenará el domingo 3 de octubre de 2021 y se emitirá por el canal de cable Space desde las 21:30 hasta las 22.30. Si bien no fue confirmado oficialmente por la señal ni por el protagonista, se estima que el producto continuará todos los domingos en la misma franja horaria.

El mensaje de Christophe Krywonis a Pamela Villar, jurado de Bake Off

En diálogo con Juan Etchegoyen en un Mitre Live, fue ella la que reveló el gran vínculo que mantiene con el cocinero francés más allá de que ahora serán parte de dos proyectos diferentes: “Hablamos siempre y me mandó felicitaciones. Yo le agradecí, por supuesto. Se extraña, pero él inicia otro camino”.

“Christophe me escribió, hablamos muy seguido y tenemos pendiente un almuerzo porque estuvo grabando, viajando y con trabajo. Pero me escribió antes del estreno de Bake Off para felicitarme”, agregó sobre la relación amistosa que mantienen. Sin embargo, quien lo reemplazó allí no fue Villar sino Dolli Irigoyen.

Por qué el francés Christophe Krywonis no está como jurado en Bake Off

Esta vez, el galo no participa debido a su polémica salida de Telefe para pasar a su archirrival de aire, El Trece: aceptó trabajar en Lo de Mariana, aunque finalmente el ciclo de Mariana Fabbiani fue cancelado por su baja audiencia. En una entrevista para Debo Decir (América TV), el especialista en gastronomía admitió estar arrepentido de su despedida del canal de las tres pelotitas aunque ahora ya es tarde para regresar, una posibilidad que igualmente evaluará de cara a 2022. "Buscaba otras cosas, yo quería cocinar", explicó entonces para cerrar el tema.