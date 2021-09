Explotaron las internas en Bake Off: "Viejas chotas"

Una ex participante arremetió en sus redes sociales y dio a conocer una feroz pelea. Bake Off Argentina está en el aire desde el lunes pasado.

La participante de la primera edición de Bake Off Argentina, Julia DeBicki, lanzó un polémico comentario en sus redes sociales, en medio de la emisión de la nueva entrega del reality show de cocina. La joven arremetió reveló una inusitada interna del ciclo que se emite todas las noches por Telefe, a través de uno de sus posteos en su cuenta de Twitter.

DeBicki arremetió contra Elsa, una excompañera suya, quien también participó de la primer edición del programa conducido por Paula Chaves. “Chicos solo voy a decir: Al fin un Bake Off sin viejas LPM. Sin viejas chotas como Elsa”, escribió la pastelera en uno de sus tweets y así dejó en evidencia los malestares que había en la primera entrega del show, debido a la presencia de Elsa, recordada por su frase: “Me voy a pegar un tiro con una alpargata”.

Si bien se desconocen los motivos de la animosidad de Julia con Elsa, se puede deducir que tiene que ver con que la joven debió abandonar el certamen tras enfrentarse a quien ahora critica. DeBicki actualmente e empleada de Damián Betular, tras haberse conocido en 2018, cuando el jurado estaba conformado por Pamela Villar, Christophe Krywonis y Damián Betular.

Las esperadas revelaciones del jurado de Bake Off Argentina

En una reciente entrevista, Pamela Villar, Dolli Irigoyen y Damián Betular se sinceraron y revelaron interesantes detalles sobre su vínculo con la pastelería. “Lo que yo como cuando me agarra un ataque de dulce y que no puede faltar en la heladera es un cubo de zapallo al almíbar”, reveló el único varón del jurado, en respuesta a su postre favorito.

Por su parte, Irigoyen lanzó: “Lo que yo como cuando me agarra un ataque de dulce y que no puede faltar en la heladera es un cubo de zapallo al almíbar”. “¡Ah, y yo con dulce de leche!”, añadió Villar.

Pamela también reveló cómo comenzó su acercamiento a la pastelería y expresó: “A mí siempre me gustó comer dulce, desde chica. Así que cada vez que comía algo dulce, tenía más ganas de seguir comiendo. Algún bizcochuelo, alguna galletita. Hasta que un día dije: ‘Bueno, si me gusta tanto comer dulce y me gusta tanto hacerlo, sería una buena idea dedicarme a eso’”. Y añadió, en relación a los alimentos que no pueden faltar en su heladera: “Un chocolate, un pote de dulce de leche para como comer con la cuchara. Para mí, vale”.