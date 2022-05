La triste historia familiar de Martín Salwe: "Nunca se lo dije"

Martín Salwe decidió exponer un problema personal y causó conmoción en El Hotel de los Famosos. El emotivo relato del locutor en el programa de El Trece.

Martín Salwe expuso una triste historia familiar en El Hotel de los Famosos. El locutor que forma parte del reality de El Trece se conmovió al referirse a la relación que mantiene con su padre y contó cuáles son los motivos por los que no suele expresarle su cariño.

En una profunda charla que mantuvo con Maximiliano "Chanchi" Estévez y "Locho" Loccisano, Salwe se refirió al mensaje que le dedicó a su padre en una de las secciones que propuso la producción. "Papá, te amo mucho. Changuito", le escribió en una hoja. El ex futbolista de Racing lo cruzó y le marcó: "Estuvo lindo lo que escribiste, pero tendrías que haber puesto más. Era el momento en el que tendrías que sacar eso que sentís, boludo".

"Pero es un montón... 'te amo', nunca le digo. Nunca, pero jamás, le dije 'te quiero', boludo. Imaginate", indicó Martín, que trató de contener las lágrimas. "Locho", que también escuchó atentamente la conversación, se sorprendió y le preguntó: "¿No?". "Jamás", aseguró el hombre de 24 años.

"Chanchi" trató de indagar acerca del vínculo que Salwe tiene con su padre. "Porque es duro tu viejo, ¿no?", le consultó. "Y...", dejó entrever el joven. En cuanto al breve mensaje que le envió desde el programa, se justificó: "Quizás no es una carta muy larga, con muchas palabras, pero a veces una frase es todo".

Martín Salwe expuso un problema personal en El Hotel de los Famosos.

Asimismo, Martín confesó que hace muchos años no suele tomarse una foto con su padre, motivo que aún desconoce. "No tengo ni una foto con mi viejo de grande, desde los 15 años en adelante... una buena foto. Quizás tengo alguna de cuando Racing salió campeón y después no tengo nada. No sé por qué", .

Finalmente, Estévez analizó la actitud de Salwe y le marcó la cancha: "Vos te das cuenta de que es un problema tuyo, ¿no?". "Sí, obvio", reconoció el locutor de pasado en ShowMatch. Y concluyó con una reflexión: "Me preguntás por qué no le digo 'te amo' o 'te quiero' y no tengo el motivo. No es que pasó algo o hay algo. Mi viejo no me dice 'te amo', pero sí lo demuestra".

La grave denuncia de Majo Martino a Martín Salwe

Todo sucedió luego de que Majo perdiera "el desafío de la H" con Locho Loccisano. Maximiliano "Chanchi" Estévez tomó la palabra y la despidió con palabras de elogios. Minutos después, Salwe también se expresó y le comentó: "No me quiero quedar con la imagen de acá de nuestra relación". Consciente de que su relación tuvo rispideces, sostuvo: "Me quedo con todo lo anterior y no tengo ninguna duda de que afuera va a ser todo distinto y espero creer que vos también creés eso".

"No me lo merezco porque además vos me conocés de verdad. Y vos no eras así, no sé en qué te convertiste acá adentro", concluyó Majo Martino, a quien se la vio visiblemente dolida por lo vivido junto a Salwe dentro de El Hotel de los Famosos.