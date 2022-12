La triste despedida de Guillermo Andino: "Da mucha lástima"

La emotiva despedida de Guillermo Andino de América TV luego de casi 20 años como una de las figuras centrales de la señal.

Guillermo Andino se despidió de América TV luego de más de 15 años como figura en la señal con una profunda emoción y un agradecimiento para todos los que lo acompañaron en el tiempo que estuvo en el canal. "Veremos si ésta seguirá siendo mi casa", aseguró de forma algo críptica el histórico conductor en su conmovedora despedida, en la que no pudo contener el llanto.

Con el cierre del año en buena parte de los canales más importantes llegan también las despedidas, algunas de ellas inesperadas y bastante emotivas. Tal fue el caso de la emisión del viernes pasado del noticiero de América TV de los mediodías, ciclo que en el último tiempo fue conducido por María Belén Ludueña y Guillermo Andino. Es que las autoridades del canal tomaron la decisión de no continuar con ese formato en ese horario y el histórico conductor confirmó hace un tiempo que sería también el final de su labor en la señal.

Por eso el programa del viernes terminó a pura emoción, dado que de esta forma Andino cerró una trayectoria de casi dos décadas en América TV, donde se convirtió en una de sus figuras más importantes. En el último bloque del ciclo y a solo unos minutos de que comience Intrusos, el conductor aprovechó para despedirse de la señal y de sus espectadores, quienes lo acompañaron durante buena parte de su vida. Andino recordó a Mónica Gutiérrez, con quien formó una dupla muy recordada al frente del noticiero, y a sus demás compañeras, mencionando finalmente a María Belén Ludueña, que estaba emocionada a su lado.

"¿Cómo se puede resumir esto? Con una sola palabra, ‘gracias’. Gracias a los que están detrás de cámaras, a los cámaras, y no voy a nombrar, porque si te olvidás de una es injusto", sumó el conductor, conmovido por la despedida del canal en el que estuvo tantos años. Además, Andino le agradeció especialmente a Daniel Vila (dueño de la señal) por "dar laburo" y destacó que fue feliz ya que se sintió "como en casa".

Para cerrar, Andino aseguró que América "tiene muchísimo para ofrecer" y hasta deslizó que hay una idea para quedarse en el canal, aunque no conduciendo un noticiero, claro. "Veremos si ésta seguirá siendo mi casa", cerró Guillermo Andino, completamente conmovido por su despedida.

La emotiva despedida de María Belén Ludueña

Si bien María Belén Ludueña también dejará de conducir el noticiero, no se irá de la señal dado que ya se confirmó que tendrá un programa junto con Luis Ventura. "Me da mucha lástima que tengamos que cerrarlo, sobre todo por el gran equipo que se ha formado, no es fácil tener buenos equipos de laburo", se lamentó la conductora por el final del noticiero del mediodía. Para concluir, le dejó un mensaje a Andino, quien fuera su compañero durante este último tiempo: "Esto es un hasta luego, Guille, tengo que decirte que fuiste y sos un gran compañero, una gran persona que no se encuentra todos los días. Gracias".