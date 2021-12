La triste confesión de Rial: “Le arruiné las fiestas a mi familia”

El conductor habló luego de quedar aislado y lamentó la situación en época de Fiestas.

Jorge Rial reveló en los últimos días que dio positivo de coronavirus y debió aislarse junto con sus allegados para evitar más contagios. A través de su cuenta de Twitter, el conductor se mostró triste por la situación y le envió un mensaje a su familia. Más tarde habló en TV y dejó un mensaje para su familia.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones. Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta”, sostuvo en su cuenta de Twitter el exconductor de Intrusos (América TV). Asimismo, instó a sus seguidores a vacunarse y mantener los cuidados para evitar contagios “por ustedes y los demás”.

Debido al contagio de Rial, él y gran parte de su familia deberán mantenerse aislados, ya que son contactos estrechos. Si bien los cercanos puede testearse y comprobar si se contagiaron, el protocolo apunta que deben seguir aislados de todos modos aunque reciban un resultado negativo. Entre quienes deberán seguir encerrados se encuentran su compañera Romina Pereiro, las hijas de ella y sus hijas, Morena y Rocío Rial.

En declaraciones con El run run del espectáculo, que se emite por Crónica TV, Jorge Rial se mostró contrariado por la situación. “Todavía sigo aislado. Mi familia dieron todos negativos pero siguen aislados por contacto estrecho. Le arruiné las fiestas a mi familia”, aseguro sin vueltas el conductor, cargando con la responsabilidad de que su familia deba permanecer encerrada durante Año Nuevo.

En cuanto a cómo está atravesando los síntomas de la enfermedad, Ríal afirmó que solo siente "cansacio" y destacó lo importante que es estar vacunado. "Por suerte las vacunas funcionaron bien... ¡hay que vacunarse!”, concluyó con tranquilidad.

El filoso tuit de Jorge Rial por la ola de renuncias en América: "Que apague la luz"

La salida de Jorge Rial de América TV no fue en los mejores términos y el conductor cada vez que puede, dispara contra su excanal. El periodista se hizo eco de la ola de renuncias que se están produciendo en la señal desde hace ya un tiempo con una filosa publicación en su cuenta de Twitter, donde suele dejar picantes opiniones sobre los temas más variados.

Mientras reposteó una noticia del portal Big Bang News que afirmaba que Luis Novaresio se va de América y probablemente Alejandro Fantino haga lo propio, el exIntrusos le tiró un palito a la que fuera su casa durante más de 20 años: "El último que apague la luz. Igual, Edenor no se las va a cobrar". De esta forma, el conductor de Argenzuela (Radio 10) volvió a demostrar que su relación con América TV no terminó de la mejor manera. Cabe recordar que hace solo unos días también se reveló que Jey Mammón es otro de los conductores que abandonará la señal.