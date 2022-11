La Tora de Gran Hermano conquistó a un famoso cantante: "Me encanta"

Lucila "La Tora" Villar reveló que un cantante muy reconocido la empezó a seguir tras salir de Gran Hermano y le dejo varios likes.

La Tora de Gran Hermano reveló que en cuanto salió de la casa más famosa del país un famoso cantante la empezó a seguir en sus redes sociales y le dio varios likes. "Lo amo, soy muy fanática", se sinceró la participante del exitoso reality de Telefe.

Gran Hermano volvió a la pantalla chica luego de varios años de ausencia y lejos de pasar desapercibido, millones de personas siguen lo que sucede cada día en el reality, tanto a través de las redes sociales como en Telefe. Por eso, los participantes que van quedando eliminados de la competencia empiezan a experimentar lo que es la fama, además de pasar por algunos de los programas más destacados de la televisión argentina.

Tal fue el caso de Lucila "La Tora" Villar, la última participante que salió de la casa más famosa del país, que visitó Cortá por Lozano. Durante su paso por el magazine de las tardes de Telefe, Juariu la mandó al frente sin dudarlo: "Empecé a ver unos likes muy incisivos de La Tora hacia un famoso cantante y él la empezó a seguir en las redes sociales ayer".

"A Chano lo amo, soy muy fanática", confesó La Tora. Pero eso no fue todo, porque también explicó cuál fue su reacción luego de enterarse que el ex Tan Bionica la había empezado a seguir: "Mi mejor amiga me dijo ‘te empezó a seguir Chano’ y yo le dije 'me muero, me vuelvo loca', él me encanta".

Entonces en Cortá por Lozano apretaron a La Tora para saber si había intercambiado mensajes privados con el reconocido cantante. Pero la ex Gran Hermano confirmó que no y Juariu la incitó: "Encaralo vos, Tora".

La Tora apuntó contra Gran Hermano tras la polémica entre Thiago y Agustín

Thiago era uno de los más queridos por el público, pero luego del bullying que le hizo a Agustín por su sexualidad, fue repudiado en las redes sociales. Ahora que "La Tora" está afuera, aseguró que en pantalla ni siquiera se mostró la totalidad de lo que le decía a Agustín.

"Igual hay algunas frases que no salieron, perdón. Hay una frase de Thiago que es muy fuerte contra Agustín que yo nunca la escuché en la tele”, declaró Lucila en medio del debate. "¿Cuál? Decila", le pidió Santiago del Moro. "Culo con sueño no tiene dueño. Esa frase fue cuando se puso arriba de Agustín. Se la pasa diciendo en la casa, no es graciosa", sumó la joven.

Gastón Trezeguet, panelista del debate, les dijo a "La Tora", Martina y Juan que estaban "como tres resentidos, sentados bardeando a los que están adentro". "No es de resentidos, es que no a todos se los mide con la misma vara", reclamó Martina. Rápidamente, Del Moro y los panelistas cambiaron de tema, lo cual para muchos televidentes reconfirmó que Thiago recibe un trato especial.

"'La Tora' tiró lo de Thiago con Agustín y todos se hicieron los pelotudos. Ahí tienen al favorito de la producción", se quejó una seguidora de Gran Hermano en Twitter. "'La Tora' acaba de tirar indirectamente sobre el favoritismo hacia Thiago y ni le contestaron, no puede ser tan obvios", comentó otra usuaria, mientras otro seguidor opinó que "Thiago es, sin dudas, el protegido de la producción".