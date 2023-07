La tajante decisión de Wanda Nara en su difícil momento: "Hablar"

La celebridad de redes y televisión atraviesa una complicación de salud y se resguardó de la prensa. Wanda Nara y Mauro Icardi tomaron una decisión en el difícil momento que viven.

Wanda Nara está en boca de todos debido a una complicación de salud cuya gravedad aún se desconoce. Debido a la gran mediatización de su situación, la conductora de Masterchef en Telefe habría tomado una tajante decisión que involucró a Mauro Icardi y a sus hijos.

La hermana mayor de Zaira Nara estuvo internada unos días después de acudir al Sanatorio Los Arcos con un fuerte dolor abdominal y que le detectaran el bazo muy inflamado y los glóbulos blancos en niveles demasiado altos. Esa realidad generó un gran revuelo en los medios respecto de la salud de la conductora de TV y por ese motivo Wanda se habría refugiado en su familia, según informó Estefanía Berardi en Mañanísima.

"Esto fue en la casa de Santa Bárbara. Ayer Wanda Nara volvió a su casa, a la noche. Yo tengo fotos. Bajó en un auto con Mauro y con sus hijos llena de bolsos grandes", informó la panelista de televisión sobre el actual paradero de Wanda en referencia a una foto que mostraba el auto de la celebridad estacionado en la puerta de su casa. Y sumó: "Están en su casa del country y en familia. Ya no está en ningún instituto. Se ve que se hizo todos los estudios. Seguramente decidirá en qué momento hablar".

Fuerte descargo de La Negra Vernaci contra Jorge Lanata por Wanda Nara

El periodista de Radio Mitre habló en su ciclo de El Trece tras sus dichos sobre la salud de Wanda Nara cuando aún no hay un parte médico oficial a nivel público y no reconoció su actitud. Al comienzo de su programa radial, "La Negra" Vernaci aprovechó su micrófono para hacer una dura crítica a Lanata: "¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa. El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo. Con lo fácil que es decir 'estuve mal, se me escapó'. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida".

"Hay que ser muy vanidoso para creer que no provocás absolutamente nada más que admiración. Soy admiración y ejemplo, chicos. Él no necesita ser polémico para ser un gran periodista, a mí personalmente no me gusta hacia dónde va, pero cuando empezás a pensar en que se mete con al sexualidad de la gente, dijo que Flor de la V tiene pito durante años", continuó su descargo la multipremiada locutora. Y concluyó: "Evidentemente le gusta el quilombo y le gusta que hablemos de él, así que vamos a cambiar de tema".

El pedido de Zaira Nara a su padre en medio de la situación de salud de Wanda

Andrés Nara acudió al ciclo Polémica en el Bar en medio del escándalo mediático por la salud de la presentadora de Masterchef y reveló que su hija menor le pidió que no hablara de manera directa del tema, pero él aseguró que iba a hablar como padre. Eliana Guercio, panelista del programa, cruzó a Nara padre y protagonizaron un fuerte cruce en vivo. "Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión", soltó la botinera. Por su parte, el entrevistado respondió: "Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familia".