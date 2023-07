Marina Calabró expuso a Lanata tras sus polémicos dichos sobre la salud de Wanda Nara: "Se mandó solo"

Marina Calabró reveló la verdad detrás de su fuerte cruce con Jorge Lanata, en torno a las especulaciones sobre la salud de Wanda Nara.

Marina Calabró habló sobre el fuerte intercambio que mantuvo al aire en Radio Mitre con Jorge Lanata, tras las declaraciones del conductor sobre la salud de Wanda Nara. Sin siquiera haber esperado a un parte médico oficial, Lanata aseguró que la empresaria tendría leucemia. Calabró opinó que no había sido ético de su parte como periodista anunciar una noticia así sin tener información oficial y sin que el entorno de Wanda haya hablado primero. En este contexto, la periodista detalló cómo fue su cruce.

“Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas muy cercanas a Wanda Nara y otra de ellas cercana al hospital y lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo: que Wanda Nara tiene leucemia”, aseguró Jorge Lanata en Radio Mitre. Calabró, quien estaba a su lado en ese momento, lo frenó en seco y el momento se volvió viral en las redes.

"Bueno, acabás de decirlo. Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, y en lo personal, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia", le dijo la periodista. Y le explicó que "hay cuestiones muy sensibles involucradas" y que, poniéndose en el lugar de quien padece la enfermedad, como comunicador es importante trazar el límite del respeto.

"Si no hay un parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a transmitir públicamente en su boca un diagnóstico, prefiero abstenerme. Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última y no primera", cerró Marina. Más tarde, amplió en diálogo con PrimiciasYa que "el diagnóstico lo dio Lanata" y que no fue un acuerdo entre el conductor y Wanda.

"La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto. Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto", señaló. "Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso", cerró Calabró.

Wanda Nara romperá el silencio sobre su enfermedad en Cortá por Lozano

Recientemente, Vero Lozano anunció que este lunes 17 de julio a las 14.30 horas transmitirá en su programa la entrevista que le hizo a Wanda días atrás, en la que hablará sobre su enfermedad. “Con respecto a la nota que emitiremos el lunes en Cortá por Lozano, con Wanda en el diván, es una nota que pautamos cuando yo fui a Masterchef”, anunció la conductora en su cuenta de Twitter. Luego, agregó: “Dicha nota la hicimos hace 10 días y saldrá al aire con autorización de Wanda”.