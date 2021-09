La supuesta amante de Benjamín Vicuña rompió el silencio: “Algo pasó”

La moza habló con Ángel de Brito y se sinceró sobre su relación con el actor. Benjamín Vicuña y la China Suárez se separaron hace algunas semanas.

La presunta amante de Benjamín Vicuña habló con Ángel de Brito y se refirió al escándalo mediático que su presunto vínculo con el actor generó en los últimos días. El chileno se separó de la China Suárez hace varias semanas y, tras un comunicado sobre la decisión que compartió en sus redes sociales, los medios de espectáculos no dejan de lanzar especulaciones sobre los posibles motivos de ruptura.

“Esta es la famosa moza que venimos hablando todos hace una semana, Marianela, que me escribió y me dijo ‘te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva”, expresó de Brito en una de las emisiones de su ciclo televisivo, Los Ángeles de la Mañana.

“No estoy a favor de los chismes y de los rumores. Lo encuentro como una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otra forma de comunicación que generan amor, compasión, paz alegría y empatía”, continuó el texto leído por de Brito y concluyó: “Por ende mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados a ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esta situación, transmutación, perdón y cura. Gracias”.

“Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Algo pasó, porque sino decís ‘es mentira’ y se acabó el tema'”, reflexionó el periodista de El Trece al terminar de leer el texto y todas sus panelistas estuvieron de acuerdo con él.

Los motivos de la separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez, según Yanina Latorre

Para la panelista de LAM, las versiones sobre infidelidades no serían ciertas, ya que informantes cercanos a la pareja le contaron que la ruptura se habría debido al desgaste de la convivencia y algunas diferencias en la sintonía de ambos. “La información que yo tengo es que no se terminó el amor. No hay terceras personas involucradas. Él es muy pero muy celoso. A ella, me lo dijeron con estas palabras, le chupa un huevo lo que haga Benjamín. Ella no es celosa, es una mujer muy libre, no es pesada. Tienen muy diferentes edades. Vicuña es eso que leímos, estructura, orden, eso que tenía con Pampita”, expresó Latorre al respecto.

“Se enamoró de esta mujer, pero se estaban matando. Discutían todo el tiempo por todo, no llegaban a un acuerdo en la manera de vivir, que es respetable. Se acuerdan cuando hacían ATAV que él se quejaba de que llegaba y la heladera estaba vacía y la casa era un desorden. No es desde un lugar machista porque estuvieron muchos años y él pudo llegar, pero todo es distinto”, sentenció la panelista.