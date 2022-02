La sorpresa que hizo llorar a Sandra Borghi en su despedida de Nosotros a la mañana

La periodista Sandra Borghi se dio su último abrazo con "El Pollo" Álvarez y se despidió de todo el equipo de Nosotros a la mañana, antes de emprender su nuevo desafío laboral en El Trece.

En su último programa en el magazine Nosotros a la mañana (El Trece) la periodista Sandra Borghi fue homenajeada por sus compañeros y recibió la emotiva sorpresa de una comunicación directa con Rosa, su mamá. "Se me partió el corazón", reveló "El Pollo" Álvarez ante el cariño de la periodista, quien pasará a conducir el noticiero del mediodía, en la señal del Grupo Clarín.

La parte más tierna de la despedida de Borghi fue un llamado de su madre, al aire del matutino. Rosa, nombre de la mujer, llenó de elogios a su hija por todo su trabajo periodístico. "Tengo que reponerme porque estoy llorando un montón. (...) Esto es un sueño de todos, de mi marido, mío y de ella. De que Sandrita pueda conducir el noticiero del mediodía. Por lo luchadora que sos. Vos le solucionás el problema a todos. Te quiero mi amor", expresó, logrando la emoción total de Sandra.

"Se me partió el corazón": las tristes palabras de "El Pollo" Álvarez

“Es el último programa de Sandra, ya lo venimos diciendo. Voy solo a hablar un segundito, y después te voy a dejar a vos porque queremos escucharte. Este programa es natural , es transparente, somos de corazón abierto. Cuando me enteré de la noticia se me partió el corazón, porque te quiero y quiero decirte es que me pone muy contento que vaya a cumplir un sueño", expresó Joaquín "El Pollo" Álvarez, emocionado por la salida de su compañera.

Y agregó: "segundo te agradezco porque gracias a tu humildad y lo que sos como compañera me hiciste crecer mucho a mí, y ese chiste que hago todo el tiempo que digo que me cuidas es que cuando flaqueo me agarras de la mano para que no quede expuesto. Te agradezco por esto, te agradezco esta amistad. Este programa se podría llamar Sandra Borghi”.

Abrazada a "El Pollo" Sandra le contestó, entre lágrimas: “una de las cosas que más me va a costar es la gente, los chicos, mis compañeros, mi intendenta, mi vestuarista, el sonidista, todos. La gente es lo que más voy a extrañar, mis compañeros nuevos y viejos”. Acto seguido procedió a despedirse de cada uno de sus compañeros de equipo.

Quién va a reemplazar a Sandra Borghi

Según consignó La Nación la periodista, locutora, movilera y conductora de Radio Mitre Mariel Di Lenarda, se hará cargo de la conducción del magazine matutino junto a "El Pollo" Álvarez.