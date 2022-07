La Sole frenó en seco a Ricardo Montaner en La Voz: "Voy a hablar en serio"

"La Sole" y Ricardo Montaner tuvieron un incómodo intercambio en La Voz Argentina frente a un participante: qué pasó.

Soledad "La Sole" Pastorutti protagonizó un tenso momento en La Voz Argentina con Ricardo Montaner, uno de sus compañeros en el jurado junto con Mau y Ricky y Lali Espósito. Cuando los televidentes lo notaron, el momento se volvió viral en las redes sociales.

Todo comenzó cuando uno de los participantes, Juan Manuel Godoy, se subió al escenario a interpretar la canción Yo ya me Enteré, en el marco de las Audiciones a Ciegas. Cuando Montaner escuchó el comentario que hizo "La Sole" sobre su performance, se asustó y le puso un freno. Sin embargo, la cantante de El Tren del Cielo no se quedó callada.

Al terminar de cantar, Juan Manuel se llevó una infinidad de aplausos por parte del público y del jurado, especialmente por parte de "La Sole", quien fue la primera en darse vuelta y apretar el botón, seguida de Lali Espósito y Ricardo Montaner. Fue tanta la fascinación de Pastorutti que no pudo evitar decirle: "Fui la primera en darme vuelta. Algo me pasó. Hay algo de esto que te pasa con esto que me gusta, que me atrae, porque siento que...".

Muy asustado por cómo iba a seguir esa oración, Montaner largó un "Ay" con un gesto de preocupación. "Voy a hablar en serio", le contestó "La Sole", dejando muy en claro que su devolución no era un intento de conquistar al participante sino que realmente tenía algo técnico para decirle. "No, sí, sí", le contestó el padre de Mau y Ricky.

Y la cantante continuó con su explicación para Juan Manuel: "Siento que eso te hace una persona de carne y hueso, más genuina. La gente nos ve en la tele y piensa que no nos pasan muchas cosas. Y a mí me gusta eso de vos, siento que no reparás en ser otra persona".

En este sentido, "La Sole" le quiso decir al joven que al subirse al escenario no intentó mostrar algo que no es, sino que se mostró transparente, algo muy valioso para los artistas. "Cantaste y sos como sos, y eso está buenísimo y es muy positivo en este programa y en tu carrera. Yo te invito de corazón que te sumes a mi equipo, muero por tener una voz como la tuya y la necesito", cerró Pastorutti.

La gran decisión de Juan Manuel en La Voz

Después de recibir todas las devoluciones del jurado, el participante tuvo que enfrentar la decisión más difícil: elegir a uno de los tres jurados que se dieron vuelta por él para formar parte de su equipo.

"Muchas gracias por todo lo que dijeron. Ya había elegido a la persona con la que me iba a ir. Me gusta mucho lo que cantan los cuatro, pero me iría con Lali", expresó Juan Manuel. Lali, que no se lo esperaba en lo absoluto y creyó que el joven iba a elegir a Montaner, largó un gesto de sorpresa y felicidad total y fue corriendo a abrazarlo.