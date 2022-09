La Sole enfrentó los rumores de maltrato en La Voz: "Es parte"

La cantante se refirió a las acusaciones de varios participantes y aseguró que "no fue la misma experiencia para todos".

Soledad "La Sole" Pastorutti rompió el silencio y se refirió a los rumores y acusaciones de maltrato dentro de La Voz Argentina. A dos días de que finalizara el reality show de canto, la reconocida artista habló sin tapujos y aseguró que "no todos los participantes tuvieron la misma experiencia".

En diálogo con el móvil de Intrusos, la famosa cantante se refirió a las denuncias de varios exparticipantes de maltrato. Precisamente, a los dichos de Julia Ferrón, exintegrante del team Montaner que acusó a Mau y Ricky de "niños" y de recibir malos tratos por parte de ellos. "Eso siempre va a existir. Entiendo que es parte de nuestra naturaleza humana", empezó por decir La Sole al ser consultada por el periodista.

"Se que no para todos fue la misma experiencia, pero de 210 voces que escuchamos, no me enteré mucha gente que la haya pasado mal", enfatizó la reconocida cantante de folclore. "Yo hablo con los chicos y les pregunto cómo los tratan, me parece que, en general, es más positivo que negativo", continuó.

En este marco, Pastorutti quiso defender a sus colegas y habló muy bien del vínculo que mantiene con todos ellos. "Yo quiero destacar a todos mis compañeros, todos siempre han sido muy generosos conmigo", comenzó. Además, hizo especial hincapié en la cercana relación que mantiene con Lali y desmintió cualquier rumor de pelea entre ellas.

Por último, "La Sole" volvió a enfatizar sobre las acusaciones de maltrato y justificó a sus compañeros: "Cada uno tiene su impronta y un personaje a la hora de dar una devolución. Quizá hasta a algunas personas yo no les caigo bien". Por último, sentenció: "Pero la realidad es que somos una gran familia, todos nos llevamos muy bien y obviamente todos queremos ganar".

Ricky Montaner explotó contra Telefe en la final de La Voz Argentina

La Voz Argentina llegó a su gran final, consagrando a Yhosva Montoya como ganador por el team de Soledad Pastorutti, y se vivió un clima de mucha emoción y festejos en el set. Sin embargo, Ricky Montaner no pudo evitar soltar una fuerte queja en vivo contra el canal, justo en el momento exacto en el que Marley anunciaba al ganador.

Aparentemente, para Telefe fue difícil acomodar los horarios de manera perfecta para que La Voz terminara a la hora pautada, especialmente porque el programa fue grabado en vivo. Justo minutos después, iba a empezar Quién es la Máscara, la nueva apuesta del canal que sigue el mismo formato de La Voz. Es por esto que el hijo de Ricardo Montaner soltó un comentario de queja en vivo contra la producción.

Todo ocurrió cuando "La Sole" y Lali Espósito estaba en escenario junto a los participantes finalistas. "Perdón, eh, pero nos tenemos que apurar porque ya empieza La Máscara", advirtió Marley mientras sacaba el resultado final del sobre. "La Máscara no puede esperar... ¿Qué divertido, no?", se escuchó a Ricky decir de fondo. Mientras Pastorutti soltó una risa, el resto de los presentes hicieron un silencio incómodo y siguieron como si nada hubiese pasado.