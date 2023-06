La revelación de Ulises Jaitt sobre la investigación de la tablet de Natacha: "Mirtha Legrand"

Tras confirmarse que se desbloqueó la tablet de Natacha Jaitt para investigar los casos de corrupción de menores que denunció, su hermano Ulises hizo una revelación que nadie se esperaba.

La muerte de Natacha Jaitt en circunstancias extrañas y poco claras conmocionó a las figuras del mundo del espectáculo, dada las denuncias por corrupción de menores que la modelo había arrojado poco tiempo antes de su trágico final. Desde ese entonces Ulises Jaitt, su hermano, se encargó de seguir su lucha; ahora, luego de confirmarse el desbloqueo de la tablet de Natacha para investigarla, el comunicador rompió el silencio y lanzó una oscura información sobre los últimos días de su familiar que involucra, de forma simbólica, a la mítica conductora Mirtha Legrand.

Fue durante una entrevista con TN que Ulises, al ser consultado por la causa de los abusos de menores en Independiente que expuso Natacha, hizo una dura revelación: “Al meterse ahí, la famosa noche de Mirtha Legrand, a los días recibe amenazas que si no la corta, la iban a matar”.

Acto seguido, Jaitt hizo mención a la perturbadora y simbólica conexión entre la muerte de Natacha y Mirtha, luego del mensaje mafioso que recibió su fallecida hermana: “Ella siguió y la matan el mismo día que cumpleaños Mirtha Legrand. 23 de febrero. Porque las mafias son así ‘¿Hablaste en lo de Mirtha? Te mato el día del cumpleaños’”. Sobre la causa en sí, Ulises indicó: “Llamativamente no se habló más, mostraron la carátula, largaron a todos los detenidos".

Qué dijo Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand

Aquel recordado programa que tuvo a Natacha Jaitt como invitada a la mesa de Mirtha Legrand estuvo marcado por la tensión tras las declaraciones de la modelo, que hizo públicos distintos casos de abusos de menores en las divisiones juveniles de los clubes de fútbol. “El utilero les pedía sexo oral a cambio de los botines. El padre de mi hija jugaba en Newell’s, yo iba a las concentraciones y veía como salían llorando. Se destapa una olla de algo que pasa en muchos clubes y los chicos no denunciaron porque tenían miedo”, había declarado, contando un testimonio correspondiente a Newell's.

En otro de los momentos del programa, Natacha denunció casos de abuso en Gran Hermano y sentenció: “Leo (Cohen Arazi) me ofreció prostituirme cuando yo apenas había salido de la casa de Gran Hermano. Yo estaba en el programa El debate y en el corte fui al baño y ahí me lo dijo. Me preguntó: ‘¿Te gustaría hacer presencia intimas con empresarios, con gente de plata?’ y yo le dije que no me interesaba".