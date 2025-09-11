El comentario de Carlos Bianco sobre Milei que dejó mudo a Bonelli al aire de TN: “Parece”.

En la entrevista que hicieron el último miércoles, Bonelli le comentó a Bianco que, tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el Gobierno nacional creó "un comité federal", que es "otra de las mesas", en la que están el Presidente, el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Tras la palabra de Bonelli, el ministro de Gobierno bonaerense bromeó: "Muchas mesas, parece una mueblería".

"No le convence", le dijo el periodista de TN, a lo que Bianco sentenció: "Pero son los mismos que estaban en una mesa redonda, que pusieron una mesa cuadrada. No veo ningún cambio. El único cambio fue que le mejoraron el rango y el salario al vicejefe de Gabinete del Interior. Lo pasaron a ministro".

El miércoles por la mañana, Guillermo Francos anunció en su cuenta de X la creación de la nueva mesa. "Siguiendo las instrucciones del presidente Javier Milei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, y el flamante Ministro del Interior, Lisandro Catalán", escribió Francos y agregó: "En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio".