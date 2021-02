La contundente reflexión del "Turco" García sobre la muerte de Diego Maradona.

Pese a que la primera edición de "MasterChef Celebrity" culminó, la popularidad de Claudio "Turco" García lejos está de esfumarse. El exfutbolista de Racing mantuvo una fuerte relación de amistad con el fallecido Diego Maradona y en su paso por el late night show de Jey Mammón aprovechó para lanzar una inesperada reflexión que dejó atónito al estudio: "Él estuvo secuestrado. Su muerte era evitable".

"Mi opinión es la de siempre. Él estuvo secuestrado. Llegué a tener hasta 6 teléfonos de Maradona. Tuve un audio de él que decía 'vamos a comer unas carnes Turquito cuando pase todo esto'. Anteriormente le había mandado un mensaje, me habla y me doy cuenta que no era él, en los términos. Entonces le digo 'Armando, no sos vos'. Y se ve que a las dos horas le dijeron 'tenés que hablar con el Turco'. Y ahí habló conmigo", confesó El "Turco" en "Los Mammones" (América TV).

Y, ante la pregunta de ''¿quién habría cambiado los teléfonos?', hipotetizó: "No sé. Para mí, es muy personal esto y me importa un carajo lo que me digan, la muerte de él era evitable cien por cien. No había un desfibrilador, no había ambulancia, no estaba atendido, la pastilla principal para el corazón no la tomaba. Murió solo en un playroom con un baño ecológico abajo".

"Cuando las rodillas no le daban más se bajoneó un montón. Después no podía hablar bien. Después del cumpleaños 60 estaba prácticamente solo. La gente del fútbol hacía 10 años que no hablaba con él, no hablaba con los del 86, del 90 ni con nosotros", reflexionó García en torno a la falta de felicidad que rodeada a "El Diez".

Para cerrar su reflexión sobre los extraños motivos y falta de cuidados que llevaron a su muerte, García se mostró contundente: "No lo dejaban hablar con sus compañeros, por eso digo que lo secuestraron. Ojalá se sepa la verdad. Se va a saber la verdad. Yo creo igual que estaba medio abatido, no estaba bien. Un tipo que era hiperactivo y no se podía mover. Creo que eso, la pandemia, un montón de cosas sumaron para que él se bajonee. No sé si es así que te morís de tristeza, pero te empezás a deteriorar un poco".