La propuesta íntima de una participante de Los 8 Escalones a Guido Kaczka: "En otra"

Una participante de Los 8 Escalones sorprendió a Guido Kaczka en plena transmisión de El Trece y le hizo una particular confesión íntima que sonrojó al conductor.

En Los 8 Escalones de los 3 millones se vivió una situación completamente incómoda. Durante la transmisión que tuvo lugar el pasado miércoles 23 de agosto, una participante le hizo una curiosa propuesta íntima a Guido Kaczka en la pantalla de El Trece tras ganar el premio mayor.

Mariángeles llegó al mano a mano decisivo del programa en un muy disputado cruce con Moisés. La última pregunta que se hizo fue "cómo se llama el corte de vestido que usó Dua Lipa en el evento Met Gala 2023". La mujer, quien corría con ventaja, respondió de manera correcta y ganó el premio económico.

Inmediatamente después, el novio de Mariángeles se acercó para abrazarla y felicitarla. "Mariángeles, ¡3 millones de pesos! Ahí está el marido, el marido...", comentó Guido Kaczka. "Pará, Guido, ¿es posta?", le preguntó la concursante, completamente feliz por la obtención del premio. Y remató: "Boludo, no lo puedo creer. Estoy temblando, no lo puedo creer...".

Una mujer que ganó los 3 millones le hizo una particular confesión a Guido Kaczka.

Antes de que terminara el programa, la participante le confesó al conductor: "¡Yo vine para ser tu amiga, Guido!". Y el presentador le preguntó: "¿Para ser qué?". "Tu amiga, quiero ser tu amiga... sí, ¡re!", insistió Mariángeles. Sin saber cómo reaccionar, Guido cambió de tema y se refirió a los festejos que la mujer tuvo con su pareja: "¿Pero ustedes se escapan igual cuando se encuentran? Porque se franelean, eh...". Y finalmente, le hizo la tradicional consulta que le hace a cada concursante: "Y te pregunto como amigo, ¿volvés por los 6 millones?". "Sí, ¡re!".

Guido Kaczka se cansó y contó la verdad de su conflicto con Suar y Codevilla

Guido Kaczka comenzó su carrera antes de sus 10 años como actor en telenovelas de los años '90. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió dar un vuelco a su perfil público: comenzó a conducir programas de entretenimientos por TV. El éxito de El Último Pasajero en Telefe le aseguró a Guido un lugar en la televisión que nadie después podría sacarle. Con los años, el ex esposo de Florencia Bertotti se pasó a El Trece y continuó con programas como A Todo o Nada, Bienvenidos a Bordo y Los 8 Escalones.

El conductor tiene una impronta particular a la hora de llevar adelante sus programas, basada en no aparecer demasiado ante las cámaras y en quedarse varios minutos en detalles que para otro presentador pasarían desapercibidos. "Los gerentes de programación odian si uno no quiere estar delante de cámaras todo el programa, si uno prefiere estar viendo un poquito desde afuera la pantalla", analizó María Laura Santillán en una entrevista a Kaczka para Infobae.

"Sí. Se la bancan bastante con 8 escalones. A Suar le gusta más y entiende toda esta idea. Pablo a veces me ha dicho “dale, un poco más, aparecé un poco más. Pero cuando las cosas funcionan uno las puede defender mejor", reveló por su parte el conductor de TV.