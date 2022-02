La propuesta hot de Lanata a Eduardo Feinmann: "Arrancamos con Tinder"

Jorge Lanata le hizo un test de personalidad a Eduardo Feinmann para ver qué tan compatibles serían para tener una primera cita y la situación escaló rápidamente.

Jorge Lanata entrevistó a Eduardo Fenmann en el marco del pase entre Alguien tiene que decirlo y Lanata sin filtro. Para esto, el conductor del programa le hizo un test de personalidad para ver qué tan compatibles serían si fuesen dos personas de Tinder en una primera cita y la charla se fue poniendo cada vez más intensa.

Durante toda la conversación, le hizo varias preguntas específicas sobre su vida personal, como su comida y bebida preferida, sus preferencias sobre los piercings y tatuajes y el consumo de alcohol y drogas, así como de sus arrepentimientos, el amor, qué tan leal se considera, entre muchas otras. “Ayer con este tema de Tinder estuve buscando test de compatibilidad. ¿Tenés pierecings?”, le preguntó Lanata. “No, me dan asco”, respondió Feinmann. Sobre los tatuajes, su respuesta fue exactamente la misma: “Me dan asco, no me gustan. Tengo claro lo que me gusta y lo que no”.

“Detesto las drogas, veneno. Soy muy leal, si alguien me cuenta algo y me dice que no lo puedo contar, no lo cuento” fueron otras de las cosas que Feinmann destacó sobre su personalidad. Cuando hablaron sobre sus comidas preferidas, dijo que la suya era risotto con langostinos y le preguntó si se animaría a cocinarle ese plato. “¿Vos me podés cocinar un risotto de langostinos, si vamos bien con el Tinder?”, indagó el periodista de LN+.

Ante todas estas preguntas tan personales, Feinmann encaró a Lanata y soltó: “Jorge, esto ya es una cita. La cosa cambia para mí que soy romántico. Arrancamos con Tinder y ya me estás proponiendo una cita”. En medio de la charla, Lanata se prendió un cigarrillo a pesar de las críticas que había recibido de su parte por fumar. “No te reto, sino que me encantaría que no fumes y te cuides. Si nos estamos conociendo y vamos a terminar queriéndonos…”, le expresó.

“Capaz esta es una relación intensa pero breve, Eduardo”, bromeó Lanata, a lo que él le contestó desilusionado: “No me digas eso. Yo ya estaba pensando en una relación de treinta años y vos ya hablás de una cosa chiquita, cortita”. Ante la pregunta de si tenía arrepentimientos, Feinmann contestó que tenía muchos y lo remató con una reflexión: “Una de mis frases favoritas es ‘no te arrepientas de las cosas que hiciste, arrepiéntete de las que pudiendo haber hecho no hiciste’”.

Al final de la entrevista, el periodista de LN+ lo frenó para intercambiar roles y le hizo una pregunta sobre las infidelidades. “Escuchame una cosa. Vos ahora, en esta relación que estamos creando de a poco…. ¿Me vas a ser infiel o no?”. “No, ya somos gente grande, Eduardo. No voy a hacer un pase con nadie más, no te preocupes”, le contestó Lanata.

La crítica de Eduardo Feinmann a Jorge Lanata por su hábito de fumar

En uno de sus encuentros anteriores, Lanata le había advertido a Feinmann que si iban a convivir juntos iba a tener que aceptar su adicción al cigarrillo. “No te prendas el pucho, ¡no prendas esa porquería que fumás! Te cuido la salud, Jorge. Eso es veneno, yo te quiero cuidar”, le insisitió. “Dejá que me cuido solo y no me rompas las pelotas. Yo fumo, qué le vamos a hacer, y además no me vas a convertir en un miserable que fuma en el balcón”, cerró el conductor.