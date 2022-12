La promesa que Sergio Lapegüe debió cumplir tras la consagración de Argentina en Qatar

Sergio Lapegüe debió cumplir una insólita promesa tras la conquista de Lionel Messi y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El video del desopilante momento que se vivió en la pantalla de TN.

Sergio Lapegüe protagonizó un increíble momento en la TV argentina. Luego de la consagración de Lionel Messi y la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, el conductor debió cumplir una promesa en plena transmisión en vivo de TN.

Durante la emisión matutina de este lunes 19 de diciembre, y pocas horas después de que la Albiceleste alzara el tercer título mundialista, Marcelo Bonelli se encargó de que Lapegüe cumpla con lo que había prometido si Argentina ganaba: pelarse en el programa.

El mencionado conductor ultramacrista tomó una máquina de cortar el pelo y fue uno de los primeros en rapar a Lapegüe, que durante unos minutos se mostró molesto por tener que cumplir con la promesa. "Qué papelón. ¿Alguna vez cortaste el pelo? Con lo que me cuesta mantener el jopo", expresó, mientras veía cómo se iba quedando pelado.

Sergio Lapegue se cortó el pelo en vivo tras la conquista de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Entre risas, aunque también con cierta preocupación, Sergio lamentó el hecho de perder su tradicional look: "Esto es una mentira porque yo siempre me lo tiraba para abajo. Uy, me estoy quedando re pelado. ¿Crece o no? Me tengo que agregar acá. Lo hago por la Selección Argentina. ¿Me queda bien cortito?". Y concluyó: "Uy, cómo está quedando. Me siento Elvis Presley".

El mal momento de salud que compartió Sergio Lapegüe

Hace unos meses, Sergio Lapegüe sufrió un difícil cuadro de coronavirus por el que estuvo internado, peleando por su vida. Superado ese problema, el periodista y conductor está con nuevos molestias de salud que le complican la vida diaria. "Me cuesta, pero lo estoy intentando", reveló.

En su página web -espacio dónde publica reflexiones personales- Lapegüe habló de su vida post contraer COVID-19 y de las consecuencias a largo plazo que tuvo su salud. "Dicen que los mejores médicos del mundo son seis: la luz del sol, el descanso, el ejercicio, la dieta, la autoestima y los afectos", escribió el periodista macrista.

"Debo reconocer que, durante mucho tiempo me atendí con pocos y el cuerpo me pasó factura. La excusa siempre era la misma: 'No tengo tiempo'. Ya les hablé de esto muchas veces. Los últimos años fueron duros. Profesionalmente impecables, pero cansadores y con poca salud. Como surfeaba la ola que siempre había buscado a nivel laboral, no quería bajarme de la tabla", agregó.

Tras una larga pelea contra el virus, que lo llevó a estar internado y documentar diariamente los avances y retrocesos del virus en su organismo, el periodista terminó el artículo con una reflexión: "Después del COVID, me vi obligado a bajar un cambio para disfrutar más de mi mujer y de mis hijos y darle un merecido alivio a mi cuerpo. Me cuesta, pero lo estoy intentando. La clave, como siempre, está en el equilibrio. Y, de vez en cuando, visitar a los seis mejores médicos del mundo".