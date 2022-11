La primera figura que ingresaría a Gran Hermano: "Oculta"

Un periodista contó que una estrella de redes y televisión estaría próxima a ingresar a la casa de Gran Hermano.

El periodista Gustavo Méndez dio a conocer que Telefe estaría pensando en meter dentro de la casa de Gran Hermano a una celebridad del medio. Según la información proporcionada por el panelista, se trataría de Wanda Nara.

"Tengo información. Wanda quiere venir (a Argentina) para las fiestas y quedarse. Se viene el repechaje de Gran Hermano y Wanda Nara entraría de cierta manera oculta a la casa, como si fuera un participante. Lo están pensando seriamente", comenzó su descargo el miembro del equipo de Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce por El Nueve.

Méndez contó que desde Telefe querrían que entren los participantes nuevos a la casa más los del repechaje y que Wanda sea la cuarta ingresante. "Pero que esté un ratito y después se vaya", aclaró el comunicador, ante la sorpresa de todos los presentes en el estudio de televisión.

"La Tora" de Gran Hermano sobre el abuso sexual que sufrió a sus 9 años

Lucila contó en PH, Podemos Hablar que fue abusada cuando era una niña y aclaró que ese motivo hizo que se movilizara tanto cuando ocurrió el acoso verbal de "Alfa" a Coti en Gran Hermano. "Acosada obviamente que fui, hasta el día de hoy lamentablemente sufrimos acoso mayormente las mujeres, aunque los hombres también lo deben sufrir", comenzó su descargo la joven tras una consulta de Nancy Pazos en el ciclo de Telefe.

"También fui abusada, lo conté después de mucho tiempo. Fue a los 9 años", continuó "La Tora" y no quiso decir quién era la persona que la abusó a esa edad. Y agregó: "Pero sí, fui abusada. Fue algo que también me empoderó, me hizo hablar, les hablé a muchas amigas mías. De diez amigas de repente cuatro nunca habían contado que habían sido abusadas y yo después de 15 años lo conté. Ahora estoy realmente tranquila, enfocada en lo que quiero y en lo que no quiero también. Contenta, siempre hablando".

El cruce entre Wanda Nara y Carmen Barbieri

Wanda Nara habría estado interesada en iniciar acciones contra el ciclo de Carmen Barbieri, Mañanísima, porque le dieron lugar a la exempleada de la influencer que la acusó de maltrato y esclavitud. "Wanda nunca quiso hablar así que bueno... está todo bien. Si nos lleva a la Justicia, que nos lleve. Yo tengo a mi abogado y estoy tranquila", expresó el arespecto Barbieri, en diálogo con Pronto.