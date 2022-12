La preocupación de la mamá de Rodrigo De Paul: "Yo sufro por él"

La progenitora del volante habló a fondo tras el regreso de su hijo a Argentina junto a todo el equipo.

Las repercusiones del triunfo de Argentina en el Mundial Qatar 2022 aún resuenan en todo el país. Tanto a nivel cultural como deportivo, el orgullo y los festejos por haber salido campeones siguen convocando a miles de hinchas. Sin embargo, dejando de lado la alegría, la mamá de Rodrigo de Paul confesó la preocupación momento que atravesó durante el evento deportivo.

En diálogo con Nosotros a la Mañana, Mónica, la mamá del volante de la Selección Argentina, confesó lo difícil que fue ver cómo su hijo se enfrentaba a los rivales y corría el riesgo de ser expulsado de la cancha. "Es tremendo él", empezó en referencia a su estilo de juego.

"Tiene un sentido de justicia tremendo dentro de la cancha. Es impresionante. Habla con el árbitro, camina al lado suyo y le charla, pide var, reclama", se explayó sobre la actitud de su hijo en la cancha. Luego, añadió: "Yo sufro por él. Le digo ‘te van a echar’. Pero él es así. Se pone así en todos los partidos".

Por otro lado, la mamá de Rodrigo De Paul admitió que tuvo sus propios rituales para hinchar por la selección durante todo el Mundial. "Yo tengo mis creencias y mi Santo de cabecera, que es San Expedito. Lo tuve pobre 24/7. Creo que es hora de dejarlo descansar", confesó. Por último, añadió: "Tengo mi rosario y rezo. Recé para que se los protegiera no sólo a mi hijo, sino a todo el equipo".

La reacción de Camila Homs tras el encuentro de De Paul y Tini Stoessel: "Ustedes"

Camila Homs protagonizó un gesto que dio que hablar en las redes sociales. Luego de conocer que Rodrigo De Paul prefirió ir a ver a Tini Stoessel tras ganar el Mundial de Qatar 2022 y no a sus dos hijos, la modelo reaccionó y publicó un video sumamente picante.

Durante la jornada del pasado martes 20 de diciembre, los futbolistas de la Selección Argentina arribaron al país, celebraron la conquista ante Francia en una caravana y más tarde se reencontraron con sus familiares. Sin embargo, De Paul optó por sorprender a Tini en el Campo Argentino de Polo, donde la artista se encontraba ensayando.

Frente a dicho escenario, Camila Homs tuvo un gesto curioso en su cuenta de Instagram. Por medio de una historia que subió, escribió: "Nada para decir. ¿Ustedes? ¿Bien?". Y luego publicó un video en el que se mostró haciendo "fuck you", que significa "vete a la mierda".

Pese a que la modelo nunca aclaró que sus historias están o no dirigidas a su expareja, en las redes sociales hubo varios usuarios que aseguran que se tratan de críticas contra el mediocampista de la Selección Argentina, que prefirió reencontrarse con Tini, a quien vio en Qatar varias veces, y no a su hijo e hija que desde hace más de un mes no ve.