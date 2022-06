La polémica confesión de Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: "Lo fui reeducando"

La actriz se refirió a cómo fue moldeando a su expareja durante el tiempo que estuvieron juntos.

Sabrina Rojas estuvo junto a su pareja, "El Tucu" López, en el piso de Intrusos, donde inevitablemente surgió el tema del cambio de actitud de su expareja, Luciano Castro, ante los medios, ya que se lo nota mucho más relajado que antes. Lo que sorprendió al público fue la revelación de la actriz, quien manifestó que ella tuvo mucho que ver en ese proceso que atravesó el actor para lograr el manejo que hoy tiene con la prensa.

Flor de la V remarcó que Luciano Castro hoy por hoy está mucho más relajado con la prensa y Maite manifestó que se sorprendió cuando le hizo la primera nota con Flor Vigna, ya que el actor habló sin esconderse y sin intentar evadir el tema. Sabrina Rojas expresó: "Lo fui reeducando". De esa forma hizo referencia a que durante los 12 años que estuvieron juntos ella fue moldeando su carácter.

Sabrina Rojas y Luciano Castro cuando estaban juntos.

Sabrina Rojas, con respecto a este cambio que demostró el actor agregó: "Yo lo celebro y aparte evidentemente... ¡ay! ¿por qué hablo si no tengo que hablar?. Sé que Flor lo debe motivar también, más de lo que yo lo dejé". Virginia Gallardo le preguntó si él les pide que aclaren los temas que lo involucran, ya que ella y Flor Vigna en su momento también lo apoyó. La actriz aclaró: "No, no lo pide. Tal vez somos más accesibles nosotras. Andamos más por los lugares donde hay una nota, me escriben y no quiero dejar de contestarles".

Sabrina Rojas expresó las diferencias entre su relación con Luciano Castro y con "El Tucu" López

La conductora y los panelistas de Intrusos estuvieron de acuerdo en que ella también cambió su forma de comunicarse a través de las redes sociales, por lo que Sabrina Rojas aprovechó para dejar en claro las diferencias de estar en pareja con Luciano Castro y estar de novia con "El Tucu" López: "Yo con él me divierto mucho y estoy muy relajada. Tal vez con Lu me pasaba que yo respetaba mucho su imagen y ese costado Sandro que tenía, entonces subía muy poquitas cosas porque respetaba que él era así. En mis redes no sentía la misma liviandad de divertirme como me divierto con él, yo sé que lo filmo en pantuflas y lo subo y no tengo ni que preguntarle porque se muere de risa".