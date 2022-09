La picantísima información de Lussich sobre Wanda Nara y L-Gante: "Se la chapa"

Rodrigo Lussich reveló que Wanda Nara y L-Gante están más cerca que nunca luego de que la empresaria confirmara su separación de Mauro Icardi.

Rodrigo Lussich reveló una explosiva información respecto a L-Gante y Wanda Nara, quien ya venía siendo relacionada con el cantante de cumbia 420 desde antes de que confirmara su separación de Mauro Icardi. "Se la chapa en el boliche", reveló el conductor de Socios del espectáculo (El Trece) de forma inesperada

La confirmación por parte de Wanda Nara de su separación de Mauro Icardi generó una ola de rumores y especulaciones. Sobre todo por las publicaciones del futbolista en las que aseguraba que seguían en pareja y hasta estaban esperando un bebé. Ante los posteos de Icardi, Wanda decidió dar por terminado el asunto y contar ella misma en sus historias de Instagram que la relación se terminó.

Desde hace ya un tiempo, la empresaria viene siendo vinculada con L-Gante, a quien conoció en un evento en diciembre del 2001. Semanas atrás, Mariana Brey aseguró que estaban compartiendo una "relación de amistad profunda", algo que habría cambiado en las últimas horas, tras la confirmación de que Wanda se separó de Icardi.

Fue Rodrigo Lussich quien habló al respecto y en Socios del espectáculo reveló una información explosiva. "Wanda sale a otro boliche, fue a Afrika, anteanoche. La gente de una cuenta obtuvo imágenes de esa noche de descontrol. Aparentemente, esa noche cierran un vip dentro del vip para que L-Gante se chape a Wanda Nara", comenzó contando el conductor del ciclo de espectáculos de El Trece.

Pero eso no fue todo, porque el periodista uruguayo dio más detalles de lo que sucedió esa noche: "Hay un operativo de cerrazón absoluto para que nadie consiga ninguna imagen. Luego aparece una imagen de L-Gante en ese boliche. Y aparentemente L-Gante se la chapa en el boliche". "Casualmente estaban Wanda y L-Gante en el boliche", acotó por su parte Adrián Pallares.

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi en Instagram

La mediática empresaria Wanda Nara anunció su nueva separación del futbolista Mauro Icardi en sus stories de Instagram. "Me resulta muy doloroso", confesó. Haciendo uso de sus redes sociales la actual jurado de ¿Quién es la máscara? (Telefe) anunció la ruptura: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas es preferible que lo sepan por mí. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación". "Por favor pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", cerró la mediática.