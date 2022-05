La picante respuesta de Nicole Neumann a Mica Viciconte: "No tienen idea de nada"

Nicole Neumann le respondió a Mica Viciconte en medio de su gran escándalo mediático: qué pasó.

Nicole Neumann le respondió a Mica Viciconte en medio de su fuerte pelea por redes sociales. Todo comenzó cuando la ex Combate publicó un descargo en contra de una persona, cuya identidad no reveló, que estuvo en contacto con ella sabiendo que tenía síntomas de coronavirus, poniendo así en riesgo a su bebé recién nacido. Horas después, se supo que Neumann había dado positivo de coronavirus.

En aquel posteo, la exparticipante de MasterChef Celebrity había expresado su enojo hacia las personas que, a pesar de tener síntomas de coronavirus, no se quedan en sus casas y exponen a los demás. En este sentido, le recordó a Nicole que tiene un bebé a quien acababa de poner en riesgo. Neumann no se hizo cargo de las acusaciones, pero publicó una serie de indirectas en su Instagram claramente dirigidas a Viciconte.

“Eres capaz de cambiar, pero siempre para bien. Eres capaz de reconocer todos tus errores y aprender de ellos porque sabes que de ello va la vida, no como otros que no tienen idea de nada”, compartió Nicole. Al rato, reposteó otra frase de la misma índole: “El que no tiene el coraje de vivir como piensa, termina pensando como vive”.

Nicole Neumann reveló que dio positivo de coronavirus

La modelo confirmó que dio positivo a través de un comunicado oficial subido a sus redes sociales. “¡Hola a todos! Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma ni tenía, pero di positiva. Así que acá estoy en mi casa, aislada”, escribió. Sin embargo, evitó hablar sobre su cruce con Viciconte.

El descargo de Mica Viciconte tras el caso positivo de Nicole Neumann

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacia sí misma o hacia los demás”, publicó la pareja de Fabián Cubero.

Y le recordó a Neumann que puso en riesgo a su bebé Luca, de menos de un mes de vida: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”, enfatizó.

Por último, Mica aclaró que “contagiarse nos puede tocar a cualquiera, pero no ser responsable es otra cosa”. “Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno”, finalizó.