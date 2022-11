La picante frase de Ángel de Brito sobre Laura Ubfal: "Una gran burrada"

Ángel de Brito sorprendió al opinar sobre la fuerte decisión que tomó Laura Ubfal respecto a su trabajo en Net TV.

Ángel De Brito sorprendió a todos con una picante frase en sus redes sociales sobre lo que sucedió con Laura Ubfal en las últimas horas. "Una gran burrada", opinó el conductor de LAM en su cuenta oficial de Twitter, donde suele dejar fuertes declaraciones de los temas más variados.

En las últimas semanas, Laura Ubfal se convirtió en tendencia con la lamentable campaña que hubo en su contra en redes sociales por su labor en El Debate de Gran Hermano, de donde un grupo de usuarios pidieron que se fuera. Pero la periodista hizo caso omiso a las quejas y se mantuvo firme en su lugar, con la banca de diversas figuras del ambiente.

Pero en las últimas horas, Ubfal volvió a ser viral debido a un tuit de Ángel de Brito y una triste situación que tuvo que vivir la conductora. Hace solo unas semanas, la periodista reveló que su vínculo con Net TV iba a terminar después de algunos cambios que se llevaron adelante en el canal y perjudicaban directamente a Gossip, el ciclo que condujo hasta este miércoles.

"Hoy se baja Laura Ubfal de Gossip en Net siendo el programa MAS VISTO del canal", comenzó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter. Pero eso no fue todo, porque a pesar de que no tiene una gran relación con su colega, el conductor de LAM la defendió por la triste decisión que tomaron en la señal de Editorial Perfil: "Una gran burrada de duelos y gerentes que suelen cometer estos errores. Pasa en todos los canales".

Ángel de Brito le arruinó la estrategia a Adrián Suar en El Trece

Ángel De Brito contó públicamente lo que se trae Adrián Suar para el año 2023 y sorprendió a todos. Se trata de El Hotel de los Famosos, cuya segunda temporada empieza en marzo, pero la bronca en El Trece radica en que reveló detalles secretos de la grabación y boicoteó el inicio del reality show.

Hace poco tiempo, el conductor de LAM había escrito en sus redes sociales que dos participantes de El Hotel de los Famosos ya habían sido eliminadas. Frente a esta situación, Pampito, periodista de espectáculos que trabaja en el programa Mañanísima de Carmen Barbieri, lo expuso de manera contundente.

"¿Qué te pareció que haya puesto todo del hotel? Quién se fue, quién abandonó y todo. Yo los odié", le preguntó una seguidora por Instagram, en el juego de preguntas y respuestas con la gente que tuvo por la red social. "Creo que no está bien. No me parece que tengamos que hacer mierda la industria los mismos que la hacemos", consideró.

No solo eso, sino que estuvo en la filmación del reality show de El Trece y contó su experiencia tras estar en las instalaciones del lugar. "Ayer estuve y es impresionante la producción que tiene y la plata invertida", expresó Pampito. La fecha de estreno será el 20 de marzo de 2023