La picante confesión de Yanina Latorre sobre El Polaco: "Terminamos en un hotel"

Sin pelos en la lengua, la esposa de Diego Latorre contó lo que le pasa con el cantante.

Yanina Latorre hizo la confesión menos pensada en LAM. Luego de que Ángel de Brito mencionara el nuevo proyecto que "El Polaco" presentará en América, la panelista se sinceró con sus compañeras y expresó qué siente por el cantante y qué pasó en una fiesta del Bailando después de que el intérprete de Deja de Llorar le hiciera una propuesta indecente.

El programa que llevará a cabo "El Polaco" consiste en entrevistar en su camioneta a diferentes artistas. En el marco de la explicación de su nuevo proyecto, Ángel de Brito le dijo a Yanina Latorre que ella tendría que subirse a la camioneta del cantante. La panelista respondió: "No porque terminamos en un hotel". Pero eso no es todo, ya que hace algunos años, el vocalista le sugirió que hagan un trío juntos. En aquel entonces estaba él estaba en pareja con Silvina Luna.

Con respecto al momento en el que el artista le hizo la propuesta indecente, Yanina Latorre reveló: "Yo me venía haciendo la canchera en LAM con que me calentaba 'El Polaco', que me gustaba, que le daba, que le daba, yo soy muy boluda. Voy a una fiesta del Bailando, yo estaba con mi bailarín y con Jey Mammón que nos matábamos de risa. Él se empezó a acercar, a acercar, claro, 'todo lo que dijiste en LAM hacete cargo'. Me vino a encarar con Silvina. Le digo a Jey 'vámonos de acá' y nos fuimos bailando entre la gente".

Seguido a eso, Pía Shaw le preguntó si se animaría a besarlo si se sube a su camioneta, a lo que Yanina Latorre confesó: "Pero seeee, por eso no voy a la camioneta. Termino en la cama, yo la quiero mucho a Barby Silenzi y a mi marido". De esa forma, la panelista dejó en evidenca el motivo real por el que no se subiría al vehículo de "El Polaco", ya que a pesar de haberse echado para atrás cuando él la apuró, aún sigue manteniendo que le calienta el artista.

"El Polaco" desembarca en América

Ayer el cantante firmó contrato para empezar a producir su nuevo programa. En una charla exclusiva con LAM, "El Polaco" expresó: "La idea es esta, vamos al barrio donde se crió el artista, los lugares que le gustaban frecuentar de chico, te subís a la camioneta y vamos charlando un poco de su vida, conversando y comparando con lo que yo viví, hay artistas grosos. Al principio pensamos en que sean personajes solamente musical, pero hoy en día yo quiero que se suban Burlando, 'El Turco' Naím..."