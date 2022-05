La picante acusación de Luis Ventura a Jorge Rial: "Ponía los nombres a dedo"

Luis Ventura respondió a las críticas de Jorge Rial por los Premios Martín Fierro con una durísima acusación.

Luis Ventura sorprendió en la noche del miércoles en LAM (América TV) al realizar una muy fuerte acusación contra Jorge Rial, con quien lleva enfrentado un buen tiempo. "Ponía los nombres a dedo", aseguró el conductor de Secretos verdaderos durante su visita al programa que conduce Ángel de Brito, en respuesta a las duras críticas que recibió por parte de su examigo respecto a la ceremonia de los Martín Fierro.

La relación de Luis Ventura y Jorge Rial viene rota desde hace varios años y en los últimos días la interna entre dos de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país recrudeció. Es que el conductor de Argenzuela (Radio 10) disparó con todo contra Ventura por la organización de los Premios Martín Fierro del domingo pasado.

Lejos de hacerse el desentendido, el presidente de APTRA respondió con una picantísima acusación contra su examigo durante su visita a LAM. "¿Se acuerdan lo que hacía con Gran Hermano que ponía los nombres a dedo para que lleguen a la final los que le convenía?", disparó de forma inesperada Luis Ventura, sorprendiendo a Ángel de Brito y su equipo.

"Eso lo he escuchado yo. 'Sacá a esta y poné a la otra'", agregó el padrino de Morena Rial. Entonces De Brito quiso saber si Marianela Mirra había ganado el reality gracias a Rial, teniendo en cuenta los chats subidos de tono que se filtraron entre ellos antes de su pelea mediática. En ese momento Ventura eligió no responder directamente, aunque fue bastante evidente: "¿A vos qué te parece? Yo te lo pregunto a vos". "Había conveniencias, cosas… No estamos hablando de una elección, estamos hablando de un programa donde hay que buscar los mejores beneficios, el mejor rating y la mejor recaudación", cerró Luis Ventura.

La picante respuesta de Jorge Rial

Tras escuchar la fuerte acusación de su examigo, Jorge Rial no dudó en disparar contra Ventura a través de otro periodista. El periodista Juan Abraham se expresó en su cuenta de Twitter tras haberle consultado a Jorge Rial cuál era su respuesta a Ventura, quien dijo que el conductor ponía a dedo a los finalistas de GH. "El gordo está loco, es mi ex despechada", habría enunciado el padre de Morena Rial.

"Lo quiero al boludo (por Ventura). Igual si la fuente de su info es la misma que dio por muerto a Cacho Fontana me inclinaría más por dudar", agregó el conductor de Argenzuela y chicaneó a su colega con un descuido que tuvo como profesional al dar una noticia sin chequearla con las fuentes indicadas.