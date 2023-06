La Peña de Morfi y Telefe recibieron la peor noticia: "Gerardo dijo"

Una nueva y triste noticia sobre el programa otrora conducido por Jey Mammón complica cada vez más a Telefe, que evalúa qué sucederá en el futuro con el clásico ideado por Gerardo Rozín.

El futuro de La Peña de Morfi está cada vez más nublado y Telefe sigue evaluando qué sucederá con el futuro del programa creado por Gerardo Rozín y recientemente manchado por las polémicas que involucraron a Jey Mammón, desvinculado del ciclo tras la denuncia de Lucas Benvenuto. Ahora, trascendió una nueva mala noticia para el programa que llegó a ser un clásico de los fines de semana.

Tras el desplazamiento de Mammón del programa, Telefe cedió la posta de la conducción a Georgina Barbarossa y Jésica Cirio en las que fueron las semanas más complicadas para el ciclo. Y aunque en principio se rumoreó que la cantante Soledad Pastorutti podría hacerse cargo de La Peña, la folclorista de Arequito rompió el silencio y sentenció: "Nunca tuve una reunión ni un ofrecimiento".

"Gerardo (Rozín) me dijo que la había pensado para alguien como yo y ese fue un momento excepcional. La Peña se hace los domingos y yo vivo en Arequito y tengo los recitales durante fines de semana y resulta muy difícil. Nunca cierro las puertas de todo, pero yo siento que hoy no le sumo nada y es muy difícil reemplazar a Gerardo", reconoció, en diálogo con Cadena 3.

La Peña de Morfi tiene los días contados

Según confirmó Mariana Brey, panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Socios del Espéctaculo (El Trece), La Peña de Morfi va a terminar en diciembre de 2023. De esta forma, quedaría en evidencia que todo el problema alrededor de la salida de Jey Mammon provocó este desenlace inesperado en el ciclo de música y humor.

"Me dijeron que La Peña de Morfi termina en diciembre, no voy a decir con quién hablé, pero me dijeron que termina el contrato, termina todo", sostuvo Brey. De acuerdo a su información, el canal "de la familia" estaría convencido de su decisión y no habría vuelta atrás para rescatar el formato creado por Rozín. Para finalizar, la también integrante del programa político Argenzuela (C5N) remarcó: "Habrá que ver si en el transcurso del año modifican la idea, pero en principio está pensado para que en diciembre termine todo". Así, las conductoras Jesica Cirio y Georgina quedarían sin el trabajo de los domingos, dejando un gran vacío en la grilla de la señal propiedad de Viacom.