La oscura acusación que enfrenta Camila de Gran Hermano: "Fue ella"

Aseguran que Camila Lattanzio habría cometido un delito cibernético, justo en medio de las denuncias que enfrenta por estafa.

Camila Lattanzio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), recibió una nueva acusación por parte de una usuaria de las redes sociales, tras el fuerte escándalo que enfrentó con una emprendedora de Instagram, a quien estafó. Según este nuevo rumor, la joven de 22 años habría tomado venganza contra la emprendedora, luego de que se hiciera viral el conflicto que ocurrió entre las dos.

Todo comenzó cuando Camila y su hermana gemela, Florencia Lattanzio, fueron acusadas de haber estafado al emprendimiento de Instagram My Little Pet, dedicado especialmente a la confección de prendas para mascotas. Según la dueña del negocio, le había regalado prendas a Camila para su mascota, a cambio de que le sacara fotos y las publicara en sus redes sociales, publicitando su marca a modo de canje. Sin embargo, Lattanzio nunca le respondió e incluso la dejó plantada el día que habían pactado hacer la sesión de fotos.

En este contexto, ocurrió algo aún peor: alguien hackeó la cuenta de Instagram del emprendimiento. Da la casualidad de que, justo antes de esto, Camila bloqueó al emprendimiento, lo cual levantó fuertes sospechas de que fue ella quien habría hackeado la cuenta. "Camila Lattanzio hizo que le hackeen el Instagram al emprendimiento de ropa de perritos y le borraron todo de su Instagram, me acaba de hablar mi compañera de la facu para contarme", publicó una usuaria de Twitter, junto a una captura de pantalla de un chat en el que su compañera le cuenta lo sucedido.

"Boluda, pará. Me llegó justo tu mensaje y le hackearon el Instagram y le borraron todo", se puede leer en el chat. "Noooo, fue ella, boluda", le responde la usuaria. Mientras varios usuarios de la plataforma opinaron que, sin dudas, la hacker era Camila, otros opinaron que habría sido su expareja, quien ya le había hackeado sus redes sociales anteriormente.

La denuncia de la emprendedora que acusó a Camila Lattanzio de estafa

"Hola. No quería llegar a esta instancia, pero no da más esta historia. El día 7 de marzo, se contacta conmigo Flor Lattanzio, hermana de Camila (exparticipante de Gran Hermano), y me propone un canje para su chanchito Thor. Acepté su propuesta, preparamos todo a medida y, con mucho esfuerzo, terminamos de confeccionar las seis prendas pedidas", publicó la emprendedora en sus redes sociales.

Y agregó que, después de varios días de haberle dejado los productos en su domicilio, las dos hermanas dejaron de responderle los mensajes, cuando habían quedado en sacarle fotos a su mascota con las prendas y publicarlas en sus redes. "Pasaba el tiempo y no tenía historias ni novedades sobre el book, mucho después de que haya terminado el programa. Entonces, les propuse contratar una fotógrafa, haciéndome cargo de los gastos, y encontrarnos para hacerlo (hasta incluso me ofrecí a buscarlas para que puedan asistir)", siguió.

Sin embargo, Camila y Florencia volvieron a desaparecer nuevamente: esta vez, dejaron plantada a la fotógrafa, que había viajado hasta Luján para sacar las fotos. "Todas estas horas de espera, se las tuve que abonar a la fotógrafa de mi bolsillo. Además, tuve que dejar de asistir a una clase de la universidad por esto. Por la tarde, vi cómo Florencia vio una mención en Instagram que subí, comenzaron a hacer un vivo y Camila subió historias a Instagram. Todo esto sin enviarme ni una disculpa por hacerme perder tiempo y dinero", cerró la emprendedora.