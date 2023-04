Filtraron los sueldos de los ex Gran Hermano y lanzaron una fuerte acusación

Uno de los exparticipantes criticó a la producción del reality de Telefe y reveló que está pasando por un mal momento económico.

Gran Hermano se convirtió en un fenómeno televisivo como hace muchos no se veía, pero también generó furor en las redes. Más allá del premio millonario, muchos de los participantes se anotaron para cumplir sus sueños y la fama que ganaron gracias al reality de Telefe les cambió la vida. Pero solamente a algunos, ya que uno de los exhermanitos no está pasando un buen momento económico y fue muy duro con la producción del ciclo.

Juan Reverdito, el taxista de 42 años que en más de una oportunidad se mostró crítico contra el programa, volvió a acusar a los productores de GH. Manifestó que existe favoritismo por algunos participantes y reveló las elevadas sumas que ganas su excompañeros. "A cada productor le va a gustar un personaje, eso no lo veo mal. Pero si creo no fueron las mismas condiciones cada vez que uno salió de la casa", sostuvo, en diálogo con Mañanísima.

El tachero contó que ingresó para ganar al reality con el fin de poder comprarse el taxi, su fuente de trabajo. Y si bien no llegó a la final porque el público decidió que saliera antes, no paró de tirar munición pesada contra los creadores del producto más visto de la televisión por no darle espacio en los debates: "Siempre me quejé de que no fue la misma vara para todos. Obviamente, sé que algunos garpan más, pero si ni siquiera te llaman no te pueden conocer".

Además, contó que no logró facturar las "700 o 800 lucas" por publicidades, tal y como lo hicieron algunos de sus excompañeros. En ese sentido, adelantó que en la semana irá a la productora con su abogado para hablar sobre el contrato que firmó antes de ingresar a la casa. "Tengo que ir a Kuarzo a hablar. En teoría tengo dos años de contrato, pero nada, al no tener ninguna oferta de trabajo, voy a ver de qué se trata", contó.

Consultado por los panelistas del programa de Carmen Barbieri, Reverdito subrayó que está atravesando una delicada situación económica. "Estoy muy complicado. La calle está complicada. Yo tengo un auto que la mitad es de mi exmujer. Está por salir el divorcio, tengo que venderlo y darle la mitad. Tengo que comprarme uno y no tengo plata", remarcó.

De acuerdo a su testimonio, trabaja más de 12 horas por día y recauda unos 12 mil pesos por jornada. "Encima mi auto no es a gas, es a nafta. A eso le tenés que descontar el combustible y la comida. Y rezá por que no se te rompa el auto", remarcó.

Juliana de Gran Hermano hizo una fuerte revelación sobre la producción del programa

Juliana Díaz, más conocida como "Tini" por los fans de Gran Hermano, hizo un vivo en TikTok, reveló fuertes detalles de cómo se desarrolló el programa más visto del país e hizo una fuerte confesión contra la producción, alimentando la versión de un posible “arreglo” en el reality.

La joven comenzó a responder las preguntas de los usuarios y no tuvo ningún tipo de filtro a la hora de responder. Tini tuvo un breve paso en su segunda estadía -ingresó en el repechaje-, ya que rápidamente fue expulsada por romper las reglas del juego.

Sus seguidores le pidieron que cuente más sobre su segunda expulsión y ella confesó: “Si ustedes supieran. Si bien yo tengo un contrato, eso no significa que yo no pueda hablar de mi experiencia. Lo único que voy a decir es que me tuve que hacer la sorprendida”, aseguró.